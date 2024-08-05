紅磡維港‧星岸 集雙鐵路優勢 居高臨下套三房 望晒港九兩岸維港｜有樓睇

鄰近紅磡碼頭、屬長實旗下的臨海屋苑維港‧星岸，擁港鐵黃埔站及紅磡站雙鐵路優勢，加上附近有黃埔花園，日常交通及生活配套都相當方便。屋苑最大賣點之一是享有靚海景，並設有大型豪華會所，設施包括32米戶外泳池及完善健身室等，屬市區樓齡較新及配套齊全的中型屋苑。

附雅緻裝修 討好實用

是次介紹的放盤單位為紅磡維港‧星岸1座極高層C室，實用面積873方呎，屬套三房間隔，景觀享開揚海景及市景，最新放售價為2,050萬元，平均實用呎23,482元。由於單位位處極高層，景觀可望港島區及九龍區兩岸一帶維港海景及市景，居高臨下的視野，相當開揚吸引。此外，單位間隔四正，實用度算高，全屋更附有雅緻裝修，新淨得來又實用。據利嘉閣網站資料顯示，維港‧星岸7月份只錄得1宗買賣成交，平均呎價為25,726元，屋苑目前約有10個放盤，最低入場費由1,400萬元起跳。