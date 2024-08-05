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地產
2024-08-05 18:50:00

紅磡維港‧星岸 集雙鐵路優勢 居高臨下套三房 望晒港九兩岸維港｜有樓睇

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大廳窗外是遼闊維港景致，景色怡人。

大廳窗外是遼闊維港景致，景色怡人。

鄰近紅磡碼頭、屬長實旗下的臨海屋苑維港‧星岸，擁港鐵黃埔站及紅磡站雙鐵路優勢，加上附近有黃埔花園，日常交通及生活配套都相當方便。屋苑最大賣點之一是享有靚海景，並設有大型豪華會所，設施包括32米戶外泳池及完善健身室等，屬市區樓齡較新及配套齊全的中型屋苑。

紅磡維港．星岸鄰近港鐵黃埔站，距離只需約10分鐘步行時間。(資料圖片)

紅磡維港．星岸鄰近港鐵黃埔站，距離只需約10分鐘步行時間。(資料圖片)

附雅緻裝修 討好實用

是次介紹的放盤單位為紅磡維港‧星岸1座極高層C室，實用面積873方呎，屬套三房間隔，景觀享開揚海景及市景，最新放售價為2,050萬元，平均實用呎23,482元。由於單位位處極高層，景觀可望港島區及九龍區兩岸一帶維港海景及市景，居高臨下的視野，相當開揚吸引。此外，單位間隔四正，實用度算高，全屋更附有雅緻裝修，新淨得來又實用。據利嘉閣網站資料顯示，維港‧星岸7月份只錄得1宗買賣成交，平均呎價為25,726元，屋苑目前約有10個放盤，最低入場費由1,400萬元起跳。

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單位位處極高層，有居高臨下的感覺，景觀視野寬闊。 單位景觀望港九兩岸一帶維港海景及市景，開揚吸引。 長方形大廳，空間闊落，裝修亦雅緻。 主人套房空間算闊落，採光度亦高。 主人房亦享有維港海景。 其中一間睡房設有大衣櫃及地台，新淨實用。 浴室為發展商裝修，保養得宜。 單位平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：維港‧星岸
地址：紅磡紅鸞道7
發展商：長實
樓齡：8
放盤單位：1座極高層C (物業編號：CB06853793)
叫價：2,050萬元
實用面積：873方呎 / @23,482
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/46wuhNM
查詢電話：9419 5422 (利嘉閣地產海濱南岸二行 曾小姐)

 