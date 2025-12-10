紅磡高山道26號項目命名「悅麓」 提供83伙｜新盤登場

發展商表示，該盤享「2站7綫」的優勢，步行約6分鐘即可抵達何文田及土瓜灣港鐵站，3 分鐘直達港九新界巴士中轉站。同時位處優質35校網，鄰近包括香港理工大學、香港都會大學、香港浸會大學及香港城市大學，為住戶提供一流教育資源；且租務潛力優厚，具備發展成為優質學生宿舍的潛力，深受投資者及學生家庭青睞。

市區再有單幢式全新盤登場！由TKS Limited發展、位於紅磡高山道26號住宅項目今日(10日)正式命名「悅麓」，提供83伙分層住宅單位，涵蓋開放式至一房戶型，目前已屆現樓。

「悅麓」建築外型採用纖細高廷的設計，配以大片玻璃幕牆及獨特造型的大型露台，讓每個單位均享充裕自然採光；以古銅色鋁板配襯花崗石，展現優雅時尚的現代建築美學。項目團隊集結一群年輕專業人士，涵蓋領域包括建築設計，土地勘測，項目管理，工料測量，法律咨詢，運營銷售，物業管理等。

至於「悅麓」靈感源自生活愉悅與自然意象的融合。「悅」寓意居住的舒適、喜悅與心靈滿足；「麓」則指山腳之地，呼應高山道的地理特點，毗鄰山巒且環境清幽，展現與自然共融的理念，亦傳遞遠離繁囂、回歸靜謐的生活態度，為住戶締造城市中難得的山居詩意體驗。項目亦傲踞「東維港灣區」，坐擁開闊視野，維港醉人灣景及悠然綠意盡收眼底，展現港灣獨有魅力與自然山巒環繞而居的悠然生活。

TKS 由 3 名「 80 後」專業人士主理

「悅麓」前身為1幢於1958年落成的6層高住宅樓宇，地下為商舖，TKS Limited於2021年以強拍形式統一業權，作價1.36億元，並連同早已購入的相連地皮合併發展，可建樓面逾3萬方呎。TKS Limited由3位「80後」專業人士主理，屬新一代發展商，近年積極併購土瓜灣及紅磡一帶舊樓。除上述項目外，在2020年以約1.75億元購入土瓜灣新柳街2C號高山居全幢，樓高19層，提供14伙開放式長租公寓。

梁朝偉曾持有舊址地舖 帳蝕 150 萬離場

翻查資料，「影帝」梁朝偉於2013年以1,500萬元購入該盤所在的新柳街2A號地舖，不過於2021年4月以1,350萬元沽出，帳面損失150萬元或10%。