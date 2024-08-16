紅茶觀塘店執笠內幕曝光！業主波叔家族加租不成 「為啖氣唔租畀你」

屬觀塘打工仔午餐首選的「紅茶冰室」觀塘分店已於周四(15日)結業，結業前數日中午店外更大排長龍。有部分網民不解為何生意不錯卻要「執笠」收場，市傳該店被業主要求加租至60萬元。據地產代理透露，該店結業因在續租過程中，原來與大業主已故舖王鄧成波家族鬧得不愉快，最終更寧減價轉租。
紅茶冰室觀塘分店位於觀塘中海日昇中心的地下D舖，面積約8,340方呎。資料顯示，該舖位由已故舖王鄧成波家族於2016年以約2.5億元購入。
寧減價25%轉租予「檸檬冰室」
據悉，紅茶被業主加租，由原先租約的56.3萬元加至至60萬元，加幅為3.7萬元或約6.6%。不過市場消息透露，紅茶冰室棄租後，另一間連鎖茶餐廳「檸檬冰室」極速承租，但月租約45萬元，意味較紅茶的續租租金低15萬元或25%，亦比目前紅茶租金低11.3萬元或約20%。
有地產代理指，紅茶曾有意以月租約45萬至48萬元商討續租，較舊租約減14.7%至20%。不過，與業主鄧成波家族成員洽談過程中卻出現不愉快，結果紅茶續約不成，業主最終更減價轉租予檸檬冰室，「波叔佢哋有乜所謂，租高租低錢都落唔到袋，就係為啖氣唔租畀你，租平啲畀第二個」。至於檸檬冰室現時在觀塘康寧道亦設有分店。