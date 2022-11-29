納米樓爆煲？投資者減磅沽元朗開放式戶 屯門「龍床盤」本月全數蝕錢走

二手市場接連爆出「納米樓」蝕讓個案，並主要集中在新界區。元朗有投資者決定減磅，不惜蝕讓沽貨；而被喻為「龍床盤」的屯門菁雋，本月5宗二手成交，全數業主要蝕錢離場。

尚悅．方開放式戶累減 16% 易手

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅．方低層G室，實用面積約210方呎，開放式間隔。原業主一手買入單位後一直出租，最近見樓市呈跌勢，決定減磅套現。10月開價370萬元，其後下調至330萬元，最終以310萬元沽出，累減60萬元或約16.2%，造價創屋苑二手新低，呎價約14,762元。

據了解，原業主於2017年12月以334.3萬元一手買入，持貨5年沽出，帳面虧損24.3萬元，單位期內貶值約7.3%；計及使費，料實蝕超過34萬元離場。