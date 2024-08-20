熱門搜尋:
消委會 Chiikawa 宇多田光 自助餐優惠 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-08-20 07:38:12

細價樓身價急插水！屯門一房賣240萬 業主5年前接火棒勁輸37%｜二手蝕讓

分享：
細價樓身價急插水！屯門一房賣240萬 原業主5年前接火棒勁輸37%｜二手蝕讓

細價樓身價急插水！屯門一房賣240萬 原業主5年前接火棒勁輸37%｜二手蝕讓

二手樓市弱勢未改，細價樓身價急插水。屯門有私樓一房單位最新以240萬元易手，原業主於5年前樓價高峰期時「接火棒」，現轉手帳面勁輸138萬元或約37%

市場消息指，屯門萬寶大廈中層F室，實用面積約263方呎，原則一房間隔，最新以240萬元易手，呎價約9,125元。資料顯示，原業主於2019年以378萬元購入單位，成交呎價高見14,373元，惟持貨約5年，現轉售帳面虧損138萬元，物業期內貶值約36.5%

當年入市呎價高見1.4

萬寶大廈為屯門熱門上車屋苑「置樂三寶」之一，另包括麗寶大廈及利寶大廈3幢均為單幢樓。萬寶大廈位於置樂青海圍2號，1982年入伙，樓齡約42年，提供192伙，單位實用面積由254279方呎。

adblk5

翻查資料，萬寶大廈於5年前造價曾達400萬元水平，一個極高層H室，實用面積約279方呎，於2019年以400萬元售出，呎價約14,337元；另一個實用面積相若的高層H室，於2018年更以410萬元成交，呎價高達14,695元。

細價樓身價急插水！屯門一房賣240萬 原業主5年前接火棒勁輸37%｜二手蝕讓

萬寶大廈為屯門熱門上車屋苑「置樂三寶」之一。(資料圖片)

本月初有單位「1字頭」易主

該盤本月初亦出現一宗低價成交，造價更見「1字頭」。萬寶大廈低層F室，實用面積約263方呎，原裝兩房間隔。原叫價200萬元，放盤兩天即獲承接，以198萬元易手，屬該屋苑近10年首次跌破200萬元，呎價約7,529元。

不過，原業主早於1982年一手買入單位，雖然未能得知買入價，估計現轉售帳面仍有一定獲利幅度。

adblk6

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 