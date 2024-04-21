租賃市場持續活躍，細價租盤承接力強。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，現時元朗區1萬元以內的租盤有一定的選擇，在剛性需求高企下，區內細價租盤承接力甚強。分行新近促成好順意大廈A座高層3號室租務，單位實用面積266方呎，採兩房間隔，最初月租叫價1萬元。由於單位內櫳企理，大廈位置亦方便，故吸引年青夫婦承租，業主答應減租1,200元，隨即以8,800元成交，平均實用呎租33.1元。他指出，業主於2018年以423萬元買入上址作長線投資用途，是次租出單位可享約2.5厘租金回報。
即睇元朗好順意大廈租盤(HOUSE730)
細價租盤承接力強 元朗好順意大廈高層兩房8800元租出｜二手樓租賃
租賃市場持續活躍，細價租盤承接力強。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，現時元朗區1萬元以內的租盤有一定的選擇，在剛性需求高企下，區內細價租盤承接力甚強。分行新近促成好順意大廈A座高層3號室租務，單位實用面積266方呎，採兩房間隔，最初月租叫價1萬元。由於單位內櫳企理，大廈位置亦方便，故吸引年青夫婦承租，業主答應減租1,200元，隨即以8,800元成交，平均實用呎租33.1元。他指出，業主於2018年以423萬元買入上址作長線投資用途，是次租出單位可享約2.5厘租金回報。