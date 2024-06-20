細單位租盤搶手 屯門、元朗各錄機組人員 搶租新樓開放式戶成交｜二手樓租賃

外籍空少無睇樓 9500元租NOVO LAND開放戶
暑假未到，各區已開始出現租盤短缺情況，尤其是細單位。利嘉閣地產天水圍區NOVO LAND分行助理分區經理林英傑表示，該行最新促成屯門新盤NOVO LAND第1A期1座低層F室租賃成交，單位實用面積236方呎，採開放式間隔，外望樓景。新租客為外籍空少，早前經該行網上平台發現上址單位放租，鍾情屋苑樓齡新，會所設施多，而且往來機場十分便利，於是在無睇樓下與業主洽租。
單位最初放租開價10,000元，議價後以9,500元租出，折合實用呎租40.2元。據悉，業主於2022年以約335萬元一手買入單位，現成功租出可享約3.4厘租金回報。林英傑補充，NOVO LAND目前約有80個單位放租，月租最低入場費約由9,500元起。
即睇屯門NOVO LAND租盤(HOUSE730)
元朗瑧頤開放式戶放盤數日 9千租出
另外，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，入伙3年多的元朗半新單幢物業瑧頤一伙低層A室新近租出，單位實用面積230方呎，屬開放式間隔，放盤只有數日，便獲機組人員以每月9,000元承租，平均實用呎租約39.1元。他指出，業主於2019年以416.2萬元一手買入該單位，現享租金回報約2.6厘。
即睇元朗瑧頤租盤(HOUSE730)