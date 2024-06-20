細單位租盤搶手 屯門、元朗各錄機組人員 搶租新樓開放式戶成交｜二手樓租賃

外籍空少無睇樓 9500 元租 NOVO LAND 開放戶

暑假未到，各區已開始出現租盤短缺情況，尤其是細單位。利嘉閣地產天水圍區NOVO LAND分行助理分區經理林英傑表示，該行最新促成屯門新盤NOVO LAND第1A期1座低層F室租賃成交，單位實用面積236方呎，採開放式間隔，外望樓景。新租客為外籍空少，早前經該行網上平台發現上址單位放租，鍾情屋苑樓齡新，會所設施多，而且往來機場十分便利，於是在無睇樓下與業主洽租。

單位最初放租開價10,000元，議價後以9,500元租出，折合實用呎租40.2元。據悉，業主於2022年以約335萬元一手買入單位，現成功租出可享約3.4厘租金回報。林英傑補充，NOVO LAND目前約有80個單位放租，月租最低入場費約由9,500元起。

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