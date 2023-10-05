終止交易｜星夢前CEO何哲圖5年前「先住後付」購君柏四房 今撻大訂料損手逾1300萬

樓市前景不明朗，有名人更決定撻大訂離場。據傳媒報道指，星夢娛樂前行政總裁何哲圖於5年前以「先住後付」及特長成交期形式，斥資3,745.7萬元購入長江實業集團(1113)何文田君柏一個四房單位，據成交紀錄冊顯示，單位於周二(3日)終止買賣合約，意味撻大訂離場，料損失訂金達1,320萬元，即相等於樓價約35%。 涉及單位為君柏6座5樓A室，實用面積1,624方呎，四房間隔，原於2018年3月以3,745.7萬元成交，呎價約23,065元，當時買家採用「Z138先住後付」付款計劃，不過歷時超過5年，單位於周二顯示終止買賣合約，即買家放棄交易撻大訂離場。資料顯示，上述單位買家以何明仁(HO MING YAN HERMAN)作登記，即何哲圖的原名。

成交期長達 12 年 資料顯示，「Z138先住後付」付款計劃買家簽署臨時買賣合約後180日內先付成交價合共20%，其後分138個月，每月償還樓價0.25%以及入住費用，合共繳付樓價34.5%，即成交期長達12年，而餘下樓價45.5%需要在上述138個月的最後一期的同日繳付。因此，若按180日已付的20%，以及其後供款61期合共15.25%，買家是次終止交易，估計遭發展商殺訂約35.25%，即涉約1,320萬元，此數目尚未計及期內已支付的入住費。 不過，買家獲發展商提供的「大家族認購現金回贈優惠」，相關現金回贈涉及樓價約1%至2%，另可獲15%「印花稅優惠」。