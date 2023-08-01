終止交易｜黃竹坑站晉環單日連爆5宗撻大訂 有名人損失313萬訂金

然而，項目成交紀錄冊顯示，上述單位於7月31日終止買賣合約，料該批買家已撻訂離場，各自損失樓價介乎5%至10%訂金。

是次「撻訂」單位包括第1A座的5樓D室、18樓F室、31樓G室、36樓F室，以及第1B座23樓A室，實用面積介乎383至1,218方呎，間隔涉及一房、三房及四房間隔，買家於2021年5月以介乎1,501萬元至5,238.8萬元買入單位，當時採用120天現金優惠付款計劃及建築期付款辦法。

樓市氣氛淡靜，一手市場單日爆出多宗「撻大訂」個案。由路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」，周一(7月31日)連錄5宗撻訂個案，據項目成交紀錄冊顯示，該5伙均於2021年5月簽署買賣合約，成交價介乎1,501萬至5,238.8萬元，總成交金額逾1.5億元，全數單位均於昨日終止買賣合約，料發展商合共「殺訂」金額約1,288.2萬元。

永義國際官永義兒子遭「殺訂」 313.6 萬元

據悉，第1A座31樓G室，實用面積840方呎，三房間隔，由永義國際(1218)創辦人兼前主席官永義兒子官俊廷，於2021年5月以3,136萬元購入，惟最新顯示已終止交易，以所付成交金額10%計算，料損失訂金313.6萬元，屬5伙撻訂單位損失金額最高。

周五招標推售 6 伙

發展商於昨日上載全新銷售安排，推出6伙由本周五(4日)，以及下周一(7日)至8月31日招標，當中涉及4伙上述撻訂單位。

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