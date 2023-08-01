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地產
2023-08-01 00:00:01

終止交易｜黃竹坑站晉環單日連爆5宗撻大訂 有名人損失313萬訂金

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終止交易｜黃竹坑站晉環單日連爆5宗撻大訂 有名人損失313萬訂金

終止交易｜黃竹坑站晉環單日連爆5宗撻大訂 有名人損失313萬訂金

樓市氣氛淡靜，一手市場單日爆出多宗「撻大訂」個案。由路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」，周一(731)連錄5宗撻訂個案，據項目成交紀錄冊顯示，該5伙均於20215月簽署買賣合約，成交價介乎1,501萬至5,238.8萬元，總成交金額逾1.5億元，全數單位均於昨日終止買賣合約，料發展商合共「殺訂」金額約1,288.2萬元。

是次「撻訂」單位包括第1A座的5D室、18F室、31G室、36F室，以及第1B23A室，實用面積介乎3831,218方呎，間隔涉及一房、三房及四房間隔，買家於20215月以介乎1,501萬元至5,238.8萬元買入單位，當時採用120天現金優惠付款計劃及建築期付款辦法。

然而，項目成交紀錄冊顯示，上述單位於731日終止買賣合約，料該批買家已撻訂離場，各自損失樓價介乎5%10%訂金。

終止交易｜黃竹坑站晉環單日連爆5宗撻大訂 有名人損失313萬訂金

「晉環」於7月31日連錄5宗撻訂個案，料發展商合共「殺訂」金額約1,288.2萬元。(資料圖片)

永義國際官永義兒子遭「殺訂」313.6萬元

據悉，第1A31G室，實用面積840方呎，三房間隔，由永義國際(1218)創辦人兼前主席官永義兒子官俊廷，於20215月以3,136萬元購入，惟最新顯示已終止交易，以所付成交金額10%計算，料損失訂金313.6萬元，屬5伙撻訂單位損失金額最高。

周五招標推售6

發展商於昨日上載全新銷售安排，推出6伙由本周五(4)，以及下周一(7)831日招標，當中涉及4伙上述撻訂單位。

即睇黃竹坑站晉環最新資訊 (House730)

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