終止買賣｜匯璽連錄4宗撻大訂 殺訂總額料逾866萬

一手交投回暖，不過有早於2019年入市的新盤買家，就選擇撻大訂離場。新鴻基地產(016)已屆現樓的南昌站匯璽，據成交紀錄冊顯示，於昨日(6日)錄得4宗撻大訂個案，殺訂總金額料涉超過866.8萬元。

當中殺訂金額最大為匯璽第2A期星鑽匯6樓A室，實用面積1,663方呎，三房間隔，原於2019年9月以3,848.08萬元成交，惟最新顯示昨日終止買賣合約，料買家遭發展商沒收10%訂金，涉約384.8萬元。

匯璽II亦出現一宗涉及超過300萬元的撻大訂個案，單位為第5A座43樓C室，實用面積1,254方呎，四房間隔，原於2018年8月以3,216.4萬元成交，最新亦顯示昨日終止買賣合約，估計買家遭發展商沒收10%訂金，涉約321.6萬元。

至於匯璽III就接連錄得2宗撻大訂個案，單位為第8座6樓F室及15樓B室，實用面積分別為350方呎及366方呎，同屬一房間隔，原於2019年9月分別以741.1萬元及863.29萬元成交，均於昨日顯示終止買賣合約，預計遭發展商沒收10%訂金，分別涉約74.1萬及86.3萬元。

陳海潮：整體撻訂情況未見增多 買家仍具實力

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，主要與新冠肺炎疫情爆發影響，以及股市波動有關，如恒生指數由2019年底計，至今已累跌超過6,600點，導致部分買家出現資金周轉問題，「失咗預算而需要撻大訂」。近期新盤撻訂個案宗數亦陸續增多，但陳海潮指出，由於近期新盤總成交量上升，因此撻訂個案增加亦屬正常情況，暫時買家普遍具有實力，整體計撻訂情況未見增多。

不過他提醒，自財政司長陳茂波於今年2月宣布進一步放寬按揭保險樓價上限(放寬按保)，首次置業人士可承借90%按揭的樓價上限，由800萬調高至1,000萬元，同步承造80%按揭的樓價上限由1,000萬調高至1,200萬元，買家可以「借多咗」之後，一旦市況出現逆轉，以及踏入加息周期，相對地風險會增加。展望6月份一手市場，他仍保持樂觀，在多個大盤相繼應市下，市場仍有一定承接力，料全月可錄得約1,800宗，較5月份的1,500宗，多20%。