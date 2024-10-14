結業潮｜台灣餐廳「燈籠滷味」關閉銅鑼灣登龍街分店 連續兩間港島店結業

有「食街」之稱的銅鑼灣登龍街，最新出現食肆結業個案。台灣品牌人氣餐廳「燈籠滷味 香港」宣布，位於登龍街分店將在11月結束營運，並推出「結業感謝大優惠」，堂食或外賣惠顧滿70元免費贈送四選一產品一份，滿140元送兩份，如此類推；而是次繼中環分店上月租約期滿結業後，兩個月連續關閉兩間港島分店。
結業潮｜「面對百業蕭條的挑戰，需要作出更明智的決定」
「燈籠滷味 香港」在社交媒體Facebook專頁公布結業消息，指出「銅鑼灣登龍街是我們在香港的起點」，這五年來眼看著登龍街無數食店不停轉換，同時指出「面對百業蕭條的挑戰，我們需要作出更明智的決定，忍痛告別，留下『彈藥』未來再戰」。
最後又引用台灣歌詞作結與食客告別：「遇見你們是很好的事情，休息是為了走更長的路」。再次感謝你們的陪伴，期待未來在不同的地方再相見！(也要支持我們的其他分店喔！)
帖文如下：
親愛的顧客們，我們忍痛和大家分享一個不太容易的消息：銅鑼灣登龍街店將於2024年11月結束營運。五年來，感謝各位的支持與厚愛，讓我們在這個小小的角落裡，一起創造了那麼多美好的回憶。隨著租約期滿，我們做出了這個艱難的決定。
銅鑼灣登龍街是我們在香港的起點，回想起來，每一個瞬間都深深烙印在我們心中。從排隊時結識新朋友的情侶，到每次來都點雞翼烏龍麵的小朋友，再到與我們談笑風生的美容院姐姐們，這些珍貴的回憶將永遠陪伴我們
這五年來，登龍街見證了許多變遷，眼看著無數食店不停轉換，我們有幸能在這裡留下足跡並屹立五年。有位客人甚至笑著告訴我們，我們已經成為登龍街的老店之一（我們才開業了五年欸！）。現在的市道聽到這樣的一句，說來帶點無奈，卻同時也讓我們感到無比驕傲。面對百業蕭條的挑戰，我們需要作出更明智的決定，忍痛告別，留下「彈藥」未來再戰
我們誠摯地祝願各位客人和街坊未來安好。每當我們回到這裡，定會想起當初如何將「台灣加熱滷味」介紹給香港人，讓我們成為你心目中最愛的台灣菜餐廳之一。雖然我們不得不暫時撤離，但希望大家能繼續支持登龍街上其他仍在苦苦支撐的店舖，讓這條多麼美的街道的故事延續下去。
為了感謝大家一直的支持，我們將推出「結業感謝大優惠」，堂食或外賣惠顧滿$70免費贈送四選一產品一份，滿$140送兩份，如此類推！
容許我們以台灣歌詞作結：「遇見你們是很好的事情，休息是為了走更長的路」。再次感謝你們的陪伴，期待未來在不同的地方再相見！（也要支持我們的其他分店喔！）
結業潮｜燈籠滷味由80後土生土長港人引進來港 現有4間分店
台灣「過江龍」燈籠滷味，來自台北師大夜市。據報道指，「燈籠滷味 香港」由80後土生土長的港人Dominic引進來港，更將自住單位向銀行加按套現資金，於2020年正式登陸香港，在銅鑼灣開設海外第一間分店，招牌台式滷水吸引不少客人到場支持。上月中環分店結業後，目前在香港有4間分店，包括銅鑼灣、九龍灣、旺角及葵芳。
事實上，以往登龍街充滿不少食肆，涵蓋車仔麵、茶餐廳、米線、日式料理、泰國菜、西餐等，不過據記者日前親身視察，下午時段人流稀疏，更有部分「吉舖」未有承租。