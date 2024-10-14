結業潮｜台灣餐廳「燈籠滷味」關閉銅鑼灣登龍街分店 連續兩間港島店結業

有「食街」之稱的銅鑼灣登龍街，最新出現食肆結業個案。台灣品牌人氣餐廳「燈籠滷味 香港」宣布，位於登龍街分店將在11月結束營運，並推出「結業感謝大優惠」，堂食或外賣惠顧滿70元免費贈送四選一產品一份，滿140元送兩份，如此類推；而是次繼中環分店上月租約期滿結業後，兩個月連續關閉兩間港島分店。

結業潮｜「面對百業蕭條的挑戰，需要作出更明智的決定」

「燈籠滷味 香港」在社交媒體Facebook專頁公布結業消息，指出「銅鑼灣登龍街是我們在香港的起點」，這五年來眼看著登龍街無數食店不停轉換，同時指出「面對百業蕭條的挑戰，我們需要作出更明智的決定，忍痛告別，留下『彈藥』未來再戰」。