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2024-10-08 08:30:00

結業潮｜唱K都死！銅鑼灣「sugar K」開業一年即執笠 設有被譽為「全港最大」VIP房

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結業潮｜唱K都死！銅鑼灣「sugar K」開業一年即執笠 設有被譽為「全港最大」VIP房

結業潮｜唱K都死！銅鑼灣「sugar K」開業一年即執笠 設有被譽為「全港最大」VIP房

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自香港與內地全面通關後，港人北上消費潮持續，對香港本地商舖生意造成打擊。位於銅鑼灣糖街的卡拉OK兼派對房間「sugar K」開業僅約一年，已於上月底正式結業；而地舖的姐妹店酒吧「sugarV by VSING」亦已同告結業。

sugar K」位於糖街樂聲大廈3樓，去年9月開業，以Cyberpunk風格為主題，號稱為全港首個主題音樂樂園，佔地超過2萬方呎，提供51K房。有適合25人的「精品房間」、69人的「標準房間」、以及適合10人以上的「派對房間」；並設特色獨立VIP包廂，可容納20人以上，設有落地大電視銀幕，部分備有飛鏢機、桌上氣墊冰球機等遊樂設施；另有被譽為「全港最大」的V388 VIP房，內設酒吧、舞台、DJ打碟區等。

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8月曾推「撐香港，保經濟」唱K優惠

該店過去曾推不少優惠，包括今年8月更推出「撐香港，保經濟：All day Happy K時光親民價」優惠，在指定時間入座，成人收費僅需108元。在上月推出午餐特價半價優惠，K lunch52元起。

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然而，上月底Facebook專頁「香港店舖執笠結業關注組」曾發布一則主題為「唱K都死」的貼文，內容顯示sugar K「永久結業」訊息，已引起不少網民討論。

該舖前身為Neway CEO承租作旗艦店多年，相信是港人的集體回憶之一。網民對於「sugar K」結業有不同見解：

k房想做高檔嘢，揾鬼去咩」

「睇價位唔算貴喎，係咪衰宣傳唔夠咋，K lunch照計對學生哥有吸引力」

2024啦仲唱k？」

「唱K一定真係有班真core fd底先會約，依家一個朋友圈子入面起碼有一半移左民，打邊爐唔齊人可以照約當食飯，但唱k只係求開心，而唔係必須，唔齊腳點開心?你諗下同fd有幾耐無講過話要唱k?

「轉晒去Party Room唱啦，一堆唱K一堆打牌一堆玩boardgame，熱完身食埋野就圍埋玩酒game，又可以自己帶酒唔洗比人劏」

「歌唔齊已經係死症」

即睇商舖租盤 (HOUSE730)

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