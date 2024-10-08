結業潮｜唱K都死！銅鑼灣「sugar K」開業一年即執笠 設有被譽為「全港最大」VIP房

自香港與內地全面通關後，港人北上消費潮持續，對香港本地商舖生意造成打擊。位於銅鑼灣糖街的卡拉OK兼派對房間「sugar K」開業僅約一年，已於上月底正式結業；而地舖的姐妹店酒吧「sugarV by VSING」亦已同告結業。

「sugar K」位於糖街樂聲大廈3樓，去年9月開業，以Cyberpunk風格為主題，號稱為全港首個主題音樂樂園，佔地超過2萬方呎，提供51間K房。有適合2至5人的「精品房間」、6至9人的「標準房間」、以及適合10人以上的「派對房間」；並設特色獨立VIP包廂，可容納20人以上，設有落地大電視銀幕，部分備有飛鏢機、桌上氣墊冰球機等遊樂設施；另有被譽為「全港最大」的V388 VIP房，內設酒吧、舞台、DJ打碟區等。