結業潮｜旺角甜品店Joyful Dessert House宣布12月結業 連續9年獲米芝蓮

甜品店Joyful Dessert Hosue位於旺角黑布街74號藝興大廈地下，迄今開業10年，並於2016年起連續9年獲得米芝蓮推介。不過，該店於8月時在其社交網站專頁上宣布，將會於今年12月結業，店外亦已貼上「再見啦！多謝各位十年來的支持！JOYFUL將於12月底結束營業」。該店老闆解釋因生意下滑，故決定結業止蝕。

該店在社交網站帖文寫著：「近呢一年，不少客人都見到我哋生意靜咗好多，見到老闆企喺門口努力招客，同事仔連對面行人路嘅都招手引過嚟……或者聽老闆呻幾句，埋單後都會同我哋講聲「加油」……我哋真喺盡晒力了，希望大家理解」。