結業潮｜旺角甜品店Joyful Dessert House宣布12月結業 連續9年獲米芝蓮

甜品店Joyful Dessert Hosue位於旺角黑布街74號藝興大廈地下，迄今開業10年，並於2016年起連續9年獲得米芝蓮推介。不過，該店於8月時在其社交網站專頁上宣布，將會於今年12月結業，店外亦已貼上「再見啦！多謝各位十年來的支持！JOYFUL將於12月底結束營業」。該店老闆解釋因生意下滑，故決定結業止蝕。
該店在社交網站帖文寫著：「近呢一年，不少客人都見到我哋生意靜咗好多，見到老闆企喺門口努力招客，同事仔連對面行人路嘅都招手引過嚟……或者聽老闆呻幾句，埋單後都會同我哋講聲「加油」……我哋真喺盡晒力了，希望大家理解」。
結業潮｜寧打工不再創業 看淡本港飲食業前景
據《明報》報道指，Joyful Dessert Hosue老闆妻子高太說目前店舖生意較新冠疫情前少近一半，甚至比疫情期間更差，相信與港人北上消費有關，而老闆料生意繼續下滑，不想蝕錢下決定結業。高太又透露，老闆結業後寧打工而不會再創業，並預期本港飲食業前景不明朗。事實上，黑布街有部分店舖正在招租，包括在Joyful Dessert Hosue旁邊的舖位，附近人流明顯減少。
結業潮｜網民表示不捨 貼圖盛讚其食物質素
甜品店內招牌甜品為芒果拿破崙蛋糕，其他推介有燒菠蘿雪葩、綠茶心太軟伴雪糕等。該店結業消息公布後，不少網民留言表示不捨，更貼圖盛讚其食物質素。「當年做左咁多間團購，你係唯一一間舖令我會嘆為觀止，無論服務，品質，態度，都係做過百二分，多謝你哋，在心中」、「希望日後仍有機會吃到你們整的芒果拿破崙」、「當年團購送到嚟，啲雪糕仲好堅挺，可以慢慢擺盤」、「江湖再見！」、「謝謝你地帶俾我食過最好食既芒果拿破崙」。