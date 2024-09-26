結業潮｜本地咖啡店My Little Coffee大埔店月底執笠 店主：三大原因好難維持落去

租金自動轉賬，百般滋味在心頭，真的要跟大埔說拜拜了。之前都有講過大埔係小編很喜愛嘅地方，同時亦都係一處好有愛嘅地區，感謝大家三年來的支持和厚愛、陪伴昌運店默默地成長。

「承蒙大家嘅支持和愛戴，我哋大埔店真係要畢業啦！真係萬般不捨，今日去

「承蒙大家嘅支持和愛戴，我哋大埔店真係要畢業啦！真係萬般不捨，今日去 cut 租金自動轉賬，百般滋味在心頭，真的要跟大埔說拜拜了。之前都有講過大埔係小編很喜愛嘅地方，同時亦都係一處好有愛嘅地區，感謝大家三年來的支持和厚愛、陪伴昌運店默默地成長。

「承蒙大家嘅支持和愛戴，我哋大埔店真係要畢業啦！真係萬般不捨，今日去 cut 租金自動轉賬，百般滋味在心頭，真的要跟大埔說拜拜了。之前都有講過大埔係小編很喜愛嘅地方，同時亦都係一處好有愛嘅地區，感謝大家三年來的支持和厚愛、陪伴昌運店默默地成長。

「承蒙大家嘅支持和愛戴，我哋大埔店真係要畢業啦！真係萬般不捨，今日去 cut 租金自動轉賬，百般滋味在心頭，真的要跟大埔說拜拜了。之前都有講過大埔係小編很喜愛嘅地方，同時亦都係一處好有愛嘅地區，感謝大家三年來的支持和厚愛、陪伴昌運店默默地成長。

大埔昌運分店開業迄今約3年，事實上，My Little Coffee於今年1月曾宣布該店將於2月28日結束營業，然而至2月底表示「新年過後同業主傾過一次計，最終達成共識，喺唔加租當優惠咗嘅情況下，我哋試吓再掙扎多一陣，希望可以繼續為大埔居民服務」，惟7個月後仍不敵租金高昂而宣告結業。

「My Little Coffee」在帖文表示，「在此期間，店內會陸續進行清貨大減價，所有咖啡沖煮工具全部九折優惠陳列品（從未使用）會有更多優惠，店內亦有二手機器出售，大家不妨趁時間去睇吓有咩心頭好啱；大埔分店結業後，同事已將安排於其他分店工作」。

另外，「My Little Coffee」公布「我哋有網店啦，網站進行如火如荼，10月會隆重開張」。

結業潮｜ My Little Coffee 其他分店繼續營運

「My Little Coffee」目前於港島及九龍設有分店，包括旺角好景商業中心1樓總店、太子大南街店、尖沙咀美麗華商場一期地庫店，以及灣仔東方188商場2樓店。