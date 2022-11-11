結構不足｜柏瓏I未依圖則建 急修正 發展商：不涉及拆卸

繼去年7月港鐵大圍站柏傲莊III期後，再有全新盤爆出建築質素問題。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作的元朗錦上路站柏瓏第1期(柏瓏I)，消息指，承建商在項目施工時懷疑未有依從圖則，且大廈轉力層底下8條主力柱的結構力度不足，惟發展商指不涉及拆卸。

發展商回覆本報查詢指，非常重視項目質素，項目的地盤監督團隊早前進行例行檢查期間，據了解，發現部分柱身鋼筋綁紮工序與審批圖則有出入，已馬上責成總承建商全面檢查及修正，確保所有結構符合相關條例要求，有關修正並不涉及拆卸任何現有建築物；而有關方案已獲註冊結構工程師同意。施工期間，已做妥防塵及防噪音等保護措施。整體項目工程進度不會受到影響。資料顯示，柏瓏I承建商為中國海外房屋工程。

港鐵表示，已接獲項目發展商通報，亦知悉有關的跟進方案，已要求發展商嚴謹處理。

市場人士指，相關問題並不常見，但項目現時仍處施工初期階段，認為問題嚴重程度相對柏傲莊III為輕。

柏瓏I於今年4月底開售，銷情理想，連同柏瓏II，兩期不足一個月已累沽約1,350伙，共套現逾123億元。