經濟及住宅不穩定性增大 戴德梁行調低樓價預測最差跌3%

美國總統特朗普宣布對等關稅，觸發環球股市急瀉，港股收市大插逾3,000點，本港樓市前景亦更不明朗。物業顧問戴德梁行昨日發表香港房地產市場2025年第一季回顧及展望，將全年樓價預測由原先平穩至升最多5%，調整為升跌幅3%內，由於整體經濟及住宅市場的不穩定性相對較高，而全年成交量按年持平。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，隨著政府在2月份新一份《財政預算案》中放寬400萬元或以下細價樓印花稅，加上第一季股市復甦帶動財富效應，帶動第一季樓市錄約1.22萬伙成交，按年升24%；惟息口仍處於較高水平，拖累第一季樓價表現，整體住宅樓價指數今年首兩個月累跌約1.6%，與2021年9月高位相比更累挫28.5%。當中各類物業首季表現反覆，代表細價盤的沙田第一城，呎價按季回落9.1%；代表中價市場的太古城，呎價按季跌2.2%；代表豪宅市場的貝沙灣，呎價按季挫7.4％，預期後市住宅成交多集中於細銀碼樓盤。