經濟及住宅不穩定性增大 戴德梁行調低樓價預測最差跌3%

美國總統特朗普宣布對等關稅，觸發環球股市急瀉，港股收市大插逾3,000點，本港樓市前景亦更不明朗。物業顧問戴德梁行昨日發表香港房地產市場2025年第一季回顧及展望，將全年樓價預測由原先平穩至升最多5%，調整為升跌幅3%內，由於整體經濟及住宅市場的不穩定性相對較高，而全年成交量按年持平。
戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，隨著政府在2月份新一份《財政預算案》中放寬400萬元或以下細價樓印花稅，加上第一季股市復甦帶動財富效應，帶動第一季樓市錄約1.22萬伙成交，按年升24%；惟息口仍處於較高水平，拖累第一季樓價表現，整體住宅樓價指數今年首兩個月累跌約1.6%，與2021年9月高位相比更累挫28.5%。當中各類物業首季表現反覆，代表細價盤的沙田第一城，呎價按季回落9.1%；代表中價市場的太古城，呎價按季跌2.2%；代表豪宅市場的貝沙灣，呎價按季挫7.4％，預期後市住宅成交多集中於細銀碼樓盤。
該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，若經濟及股票市場能再次企穩，同時美國聯儲局能於年內持續減息，才能支持後市成交量持續，從而帶動樓價回穩。由於現時市況相比年頭開局時預期的波幅更大，部分投資者和潛在買家可能再次觀望，預計整體成交量與去年相約，而樓價於年內可能在正負3%水平內浮動。
上月僅1私樓項目獲批預售
地政總署昨公布，3月批出2份預售樓花同意書，涉及884伙，當中僅有1個私樓項目獲批，為萬科香港及永泰地產(369)合作的沙田顯和里項目，提供240伙，預計2026年9月30日落成；另一個獲批項目為房協旗下粉嶺「聚然」，屬資助出售房屋，提供644伙，預計2027年9月30日落成。
另外，上月接獲1個項目新申請預售，為長江實業集團(1113)旗下元朗流業街9號項目，提供112伙，預計2027年3月31日落成。