綠建環評室內建築2.0版正式推出 四大設計方針提供更切實清晰及標準化準則

建築環保評估協會和香港綠色建築議會，宣布推出全新針對室內裝修、改造和翻新工程的升級版綠色建築評估工具「綠建環評室內建築2.0版」。

建築環保評估協會和香港綠色建築議會，宣布推出全新針對室內裝修、改造和翻新工程的升級版綠色建築評估工具「綠建環評室內建築2.0版」。綠建環評評估工具是一套按建築物可持續發展表現作全方位評估的表現準則，而當中專為

室內空間裝修、改造及翻新項目而設的評級標準「綠建環評室內建築」於2013年首度推出。評估工具旨在評估綠色室內建築的環保表現，涵蓋的室內空間包括辦公室、零售店、酒店、餐廳、教育及公營機構場所等。

綠建環評室內建築評估工具持續優化，透過整合政府的最新指引和參照最佳作業模式，全新的「綠建環評室內建築2.0版–非住宅」應運而生。評估範圍更一步擴展到住宅空間，推出首個綠色家居空間評估工具「綠建環評室內建築2.0版–住宅」，有助鼓勵全民積極參與綠建環評評估，促進香港綠色建築和可持續城市的發展。