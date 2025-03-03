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地產
2025-03-03 14:03:08

綠楊新邨兩房短炒4個月「跳船」 帳輸40萬 上車客470萬執平貨｜二手蝕讓

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荃灣綠楊新邨連錄蝕讓成交，兩房戶短炒4個月即「跳船」，帳面損手40萬元離場。

荃灣綠楊新邨連錄蝕讓成交，兩房戶短炒4個月即「跳船」，帳面損手40萬元離場。

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荃灣區2月份錄得超過80宗買賣成交，當中不乏蝕讓個案，其中荃灣站頂屋苑綠楊新邨一伙高層單位，原業主持價僅約4個月便「跳船」沽貨，帳面損手40萬元。中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，分行日前單日連環促成2宗綠楊新邨買賣成交，其中一宗為P座高層6室，實用面積445方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，座數位置近港鐵站，吸引上車客承接，結果業主減價50萬元，以470萬元成交，平均實用呎價10,562元。據悉原業主於202410月才以510萬元買入單位，持貨只有約4個月，今次賣出帳面貶值40萬元或近8%

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綠楊新邨高層三房 7年跌150

另一宗綠楊新邨成交為F座高層7室，實用面積445方呎，同屬兩房間隔，附有雅緻裝修，今年1月放盤叫價560萬元，經代理議價後，最終減至530萬元成交，實用平均呎價11,910元。新買家為用家，見綠楊新邨造價已回落至2015年水平，加上業主提供議價空間，決定入市上車。原業主於2018年以680萬元買入該單位，持貨約7年，現易手帳面輸150萬元離場，期內貶值22%

荃灣區上月成交量升逾9%

林恩信指出，在多個一手新盤熱銷帶動下，買家入市信心回升，帶動二手市場成交亦轉旺，荃灣區2月份錄得超過80宗買賣成交，按月升逾9%

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