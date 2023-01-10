綠色建築議會發布首份建築物節能改造指南 10個主題覆蓋智能控制等

香港綠色建築議會發布全港首份建築物節能改造指南，並舉行啟動禮，邀請機電工程署署長彭耀雄、發展商、物業管理公司及各界別的代表出席，分享採用節能改造的成功經驗。
《香港綠色建築議會建築物節能改造指南》提供適時的指引，有助業界策劃並提升既有建築的能源效益。指南內詳述各種改造方案及需要考慮的因素，並提供案例研究供業界參考，同時亦列出其他資源，例如現時適用的支援及資助， 協助業主在樓宇內進行改造工程。
彭耀雄致辭表示，指南為業界提供絕佳的參考工具，分享節能改造項目的成功經驗和案例。
香港綠色建築議會董事兼節能改造專家小組召集人張志剛介紹指南，指南內詳述10個主題的相關節能改造技術，包括「輸水系統—加熱、通風、空調系統」、「配風系統—加熱、通風、空調系統」、「電子系統—照明」、「電子系統—電力分配系統」、「電子系統—升降機和自動電梯」、「智能控制系統」、「伺服器機房／數據中心」、「停車場」、「供暖系統」及「建築外牆」。指南提供的案例亦展示節能改造技術的成本及好處。
香港綠色建築議會執行董事陳永康稱，為促進業界實行節能改造，議會特別推出節能改造指南，並不時更新，提供最新的技術應用，協助業界尋找創新和技術解決方案。議會未來將會推出更多項目及活動，例如網上研討會、會議、比賽及試點項目等，積極推廣創新的節能改造技術，進一步推動實現低碳目標之願景。
香港綠色建築議會董事兼業界標準及作業委員會(ISPC)主席蔡宏興指，ISPC一直與政府緊密合作，向公眾推廣重新校驗，為進一步提升建築業界對能源效益的認知，議會運用其專業知識，推出指南介紹節能改造技術，並集結業界相關案例，有助業界提高節能改造方面的知識。