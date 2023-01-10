綠色建築議會發布首份建築物節能改造指南 10個主題覆蓋智能控制等

香港綠色建築議會發布全港首份建築物節能改造指南，並舉行啟動禮，邀請機電工程署署長彭耀雄、發展商、物業管理公司及各界別的代表出席。

香港綠色建築議會發布全港首份建築物節能改造指南，並舉行啟動禮，邀請機電工程署署長彭耀雄、發展商、物業管理公司及各界別的代表出席，分享採用節能改造的成功經驗。

《香港綠色建築議會建築物節能改造指南》提供適時的指引，有助業界策劃並提升既有建築的能源效益。指南內詳述各種改造方案及需要考慮的因素，並提供案例研究供業界參考，同時亦列出其他資源，例如現時適用的支援及資助， 協助業主在樓宇內進行改造工程。

彭耀雄致辭表示，指南為業界提供絕佳的參考工具，分享節能改造項目的成功經驗和案例。