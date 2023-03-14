維他奶創辦人妻子 兩年最少沽5單位 套現逾1.5億

貝沙灣2期三房連車位以4,220萬元易手，原業主為維他奶創辦人羅桂祥妻子成小澄。(資料圖片)

樓價反覆向上之際，名人趁機沽貨止賺。市場消息指，貝沙灣2期一個三房戶，近日連車位以4,220萬元易手，原業主為維他奶國際(345)創辦人羅桂祥的第三任妻子成小澄或相關人士。據悉，成小澄於過去2年最少沽出5個住宅單位，套現逾1.5億元。

消息指，貝沙灣2期7座高層三房戶，實用面積1,377方呎，以4,220萬元連車位易手，呎價約30,646元。據悉成小澄或相關人士於2007年以1,690萬元購入單位，持貨逾15年，現轉售帳面賺2,530萬元或約1.5倍。以本地其中一間大型超市原箱維他奶250毫升4排6包裝零售價70.6元計，是次沽貨獲利金額足夠買約35.8萬箱。

成小澄近兩年頻頻沽貨套現，連同今次最少已售出5伙，全數均能獲利離場，套現逾1.5億元。當中包括在2021年先後以4,030萬及4,050萬元售出貝沙灣2伙，帳面分別賺2,430萬及2,350萬元；同年亦以1,818萬元售出鴨脷洲海怡半島1伙三房單位。市場人士透露，成小澄或相關人士現時尚持有中半山嘉富麗苑及鴨脷洲深灣軒等豪宅。