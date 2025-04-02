維港滙售出1325伙 吸金逾230億 夥代理推「復活節置業禮遇」｜九龍新盤

市區現樓新盤銷售熾熱，由信和置業(083)及會德豐地產等牽頭發展的西南九龍項目「維港滙」開售迄今累沽1,325伙，套現逾230億元。 信置執行董事田兆源表示，《財政預算案》一系列利好經濟及樓市等措施，加上近月股市交投暢旺而帶來「財富效應」，增強買家入市意欲。3月份一手成交錄得逾2,400宗，較2月份大增逾九成，帶動「維港滙」取得亮麗成績，3月份沽出10伙，套現逾1.7億元。項目三房單位備受實力買家追棒，近日已全數沽清。項目的租務回報亦見理想，近日「維港滙I」第1座頂層正南維港海景複式戶，屬四房連三套房間隔，連車位以15.5萬元租出，呎租近85元，屬「雙破頂」成交。

黃光耀賀田兆源「牛一」大日子 除了銷售創佳績外，適逢田兆源生日將至，一向與他十分老友的黃光耀，貼心送上度身訂造的「醉人維港海景」蛋糕，配以貴氣金箔，更贈上簽名蘇格蘭高級威士忌，預祝田兆源生日之喜，亦呼應「維港滙」擁覽維港雙地標ICC及IFC的優勢，祝賀「維港滙」紅盤大賣。