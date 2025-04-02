維港滙售出1325伙 吸金逾230億 夥代理推「復活節置業禮遇」｜九龍新盤

市區現樓新盤銷售熾熱，由信和置業(083)及會德豐地產等牽頭發展的西南九龍項目「維港滙」開售迄今累沽1,325伙，套現逾230億元。
信置執行董事田兆源表示，《財政預算案》一系列利好經濟及樓市等措施，加上近月股市交投暢旺而帶來「財富效應」，增強買家入市意欲。3月份一手成交錄得逾2,400宗，較2月份大增逾九成，帶動「維港滙」取得亮麗成績，3月份沽出10伙，套現逾1.7億元。項目三房單位備受實力買家追棒，近日已全數沽清。項目的租務回報亦見理想，近日「維港滙I」第1座頂層正南維港海景複式戶，屬四房連三套房間隔，連車位以15.5萬元租出，呎租近85元，屬「雙破頂」成交。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，政府加強各人才計劃、投資移民計劃，加上樓市全面撤辣，刺激國際及內地客、專才、投資客入市，成為樓市新動力，料「維港滙」可獲此類客人青睞。承復活節長假期將至，「維港滙」特別夥拍中原地產、利嘉閣地產等代理行推出「復活節置業禮遇」，由即日起至本月21日期間，經指定代理行選購「維港滙」任何單位可獲星級大禮，四大代理行總共送出36萬元大禮，每間代理行名額5名，先到先得。
維港滙夥中原推復活節優惠 送首5名買家餐飲禮券 總值9萬元｜九龍新盤
黃光耀賀田兆源「牛一」大日子
除了銷售創佳績外，適逢田兆源生日將至，一向與他十分老友的黃光耀，貼心送上度身訂造的「醉人維港海景」蛋糕，配以貴氣金箔，更贈上簽名蘇格蘭高級威士忌，預祝田兆源生日之喜，亦呼應「維港滙」擁覽維港雙地標ICC及IFC的優勢，祝賀「維港滙」紅盤大賣。