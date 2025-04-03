維港滙夥代理推置業優惠 兩市區新盤周日發售85伙

復活節假期將至，市區新盤增加優惠吸客。信和置業(083)及會德豐地產等牽頭發展的西南九龍「維港滙」夥拍中原、利嘉閣等地產代理推出「復活節置業禮遇」，總共送出36萬元餐飲、家電等大禮，每間代理行名額5名。信置執行董事田兆源指，項目上月沽出10伙，套現逾1.7億元。全盤累沽1,325伙，套現逾230億元，當中三房已沽清。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，政府加強各人才計劃、投資移民計劃，加上樓市全面撤辣，料項目可獲國際及內地客、專才、投資者等入市。
必嘉坊．曦匯16伙減價22% 周日發售
恒基地產(012)紅磡現樓盤「必嘉坊．曦匯」繼上月底將部分單位減價推售後，昨再修訂價單將其中16伙定價減價22%，涵蓋13伙一房及3伙兩房，實用面積251至369方呎，最新折實價477.18萬至671.46萬元，折實呎價18,086至19,348元。入場單位為20樓M室一房，實用面積251方呎，折實呎價19,011元；該16伙於周日以先到先得形式發售。
華懋集團及港鐵(066)合作的何文田「瑜一．天海」上周推出全新付款辦法後，亦落實周日以先到先得形式發售69伙現樓單位，折實價675.58萬元起，折實呎價18,888元起。