維港滙撤辣後累沽85伙套現逾16.7億 輕奢遊艇風三房示位亮相(多圖)｜長沙灣新盤

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」撤辣至今累積錄得85宗成交，套現逾16.7億元。其中成交價及呎價最高單位為「維港滙II」第1座16樓A室，實用面積1,536方呎，四房間隔，成交價5,270萬元，呎價約34,310元。項目至今累售1,162伙，吸金逾195.5億元。
「維港滙III」今日(21日)開放1個連傢私示範單位，為第1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，三房連套房及多功能房連洗手間間隔。單位以輕奢遊艇風為設計概念，大量採用弧形線條的傢私，並利用金屬及銅等材質配搭木材，映襯窗外開揚海景與和煦日光，營造遊艇上的度假氣氛。
客飯廳以長形開則，面積近250方呎，空間寛闊，廳區外連36方呎露台，可望維港壯闊海景。設計師選用歐洲名牌家俬，其中客廳放有Tacchini的Julep Sofa米色弧形沙發，輕巧線條及凹入的基座，予人懸浮的感覺，如同在遊艇上一樣。飯廳則放有橢圓形餐桌，可供4人用膳。
主人套房面積逾160方呎
主人套房與客廳同向，同樣可享海景。房間面積逾160方呎，外接工作平台。房內雙人大床可以三邊落床，放置梳妝枱後，空間仍綽綽有餘。房內特設衣帽間，選用歐洲名牌Raumplus的Walk-in Wardrobe步入式衣櫥，以深色為主調。沿著衣帽間前行便可到達主人浴室，方便梳妝更衣。兩間睡房開則同樣方正實用，其中一間設計成書房，將書桌擺放在曲尺玻璃大窗旁邊，可以望著璀璨海景工作，相當愜意。另一間睡房則放有單人床、衣櫃及全身鏡。
單位設有傳統梗廚，設雙邊工作枱面，附設一系列爐具家電，方便住戶大展廚藝。廚房連接多功能房連洗手間，為住戶提供更多儲物空間。另外，單位設有私人升降機大堂，私隱度十足，擺放一張卡其色椅子，方便住戶等候升降機。