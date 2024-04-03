維港滙撤辣後速沽105伙 開售迄今吸金近200億｜新盤成交

政府全面撤辣刺激市場交投，信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍現樓新盤「維港滙」銷情亦受帶動，信置執行董事田兆源表示，項目撤辣迄今累錄105宗成交，套現逾20.5億元；而全盤迄今累售1,178伙，套現近200億元。
田兆源指，撤辣後成交價及呎價最高單位為「維港滙II」1座16樓A室，實用面積1,536方呎，四房兩套間隔，成交價5,270萬元，呎價約34,310元。該單位屬項目的「海景樓王」，坐擁維港景色。
撤辣後買家客源擴闊
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，隨項目銷情愈趨熱烈，最新開放「維港滙III」全新連家具示範單位。屬該期數的「海景樓王」單位，為1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，三房一套加多功能房連洗手間間隔。
黃光耀續稱，隨着全面撤辣，買家客源變得更多元化，不再單是用家、首置客，還多了投資者及內地客，有助令過往累積的購買力釋放，刺激換樓鏈。尤其是投資客，因稅務成本大大減低，入市意欲大增，成樓市新動力。以「維港滙」為例，撤辣後的成交涵蓋一房至四房單位，反映項目客群非常多元化。撤辣令市場信心提升不少，預料買家仍會積極出動尋寶，趁樓價反彈前入市。
加推40伙兩房 折實價最平1220萬
「維港滙III」早前上載6號價單共40伙，全新推出的第2座E單位，實用面積525方呎，兩房間隔。單位售價由1,565萬至1,800.9萬元，呎價介乎29,810元至34,303元，平均呎價31,613元。買家更可享「代繳從價印花稅優惠」，金額最高為正式買賣合約的3.75%，如選用「120天付款計劃」，扣除最高19%折扣及3.75%代繳從價印花稅優惠後，單位折實總價由約1,220.11萬至約1,404.02萬元，折實平均呎價24,646元。入場單位為2座2樓E室，扣除所有折扣優惠後，折實售價約1,220.11萬元，折實呎價23,240元。
黃光耀送上蛋糕預祝田兆源「牛一」
另外，除銷售成績創佳績外，適逢田兆源明天(4日)生日，一向與他十分老友的黃光耀，於記者會後特別貼心送上英文字母V字蛋糕，蘊含三大寓意：「Victor、Grand Victoria和Victory」，祝賀田兆源(Victor)生日之喜，亦祝賀「維港滙」紅盤大賣。