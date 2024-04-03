維港滙撤辣後速沽105伙 開售迄今吸金近200億｜新盤成交

政府全面撤辣刺激市場交投，信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍現樓新盤「維港滙」銷情亦受帶動，信置執行董事田兆源表示，項目撤辣迄今累錄105宗成交，套現逾20.5億元；而全盤迄今累售1,178伙，套現近200億元。 田兆源指，撤辣後成交價及呎價最高單位為「維港滙II」1座16樓A室，實用面積1,536方呎，四房兩套間隔，成交價5,270萬元，呎價約34,310元。該單位屬項目的「海景樓王」，坐擁維港景色。 撤辣後買家客源擴闊 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，隨項目銷情愈趨熱烈，最新開放「維港滙III」全新連家具示範單位。屬該期數的「海景樓王」單位，為1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，三房一套加多功能房連洗手間間隔。

黃光耀續稱，隨着全面撤辣，買家客源變得更多元化，不再單是用家、首置客，還多了投資者及內地客，有助令過往累積的購買力釋放，刺激換樓鏈。尤其是投資客，因稅務成本大大減低，入市意欲大增，成樓市新動力。以「維港滙」為例，撤辣後的成交涵蓋一房至四房單位，反映項目客群非常多元化。撤辣令市場信心提升不少，預料買家仍會積極出動尋寶，趁樓價反彈前入市。