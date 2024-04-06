維港滙示範單位｜逾千呎海景三房套有得睇！輕奢遊艇風設計概念｜多圖

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍現樓新盤「維港滙」最新開放全新連家具示範單位，屬「維港滙III」的海景樓王單位，為1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，三房一套加多功能房連洗手間間隔。單位以輕奢遊艇風為設計概念，大量採用弧形線條的家俬，並利用金屬及銅等材質配搭木材，映襯窗外開揚海景與和煦日光，營造遊艇上的度假氣氛。

客飯廳面積近 250 方呎

客飯廳以長形開則，面積近250方呎，廳區外連36方呎露台，可望維港海景。設計師選用歐洲名牌家俬，其中客廳放有Tacchini的Julep Sofa米色弧形沙發，輕巧線條及凹入的基座，予人懸浮的感覺，如同在遊艇上一樣。飯廳則放有橢圓形餐桌，可供4人用餐。