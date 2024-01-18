維港滙累沽1080伙 吸金逾179億 星級會所舉辦新春盛宴｜現樓新盤

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」推出迄今備受市場熱捧，自去年落成後，加上全面通關和政府推出「高才通」、「減辣」、「先免後徵」等政策，尤其受內地及海外專才歡迎。
該盤特別於星級會所的Director’s Villa宴會廳舉辦新春盛宴，宴請一眾專才住戶、港漂網紅「湯姆港房」，以及投資達人「Lucy Jiang樓市蔣門人」團隊歡聚一堂，分享對項目的寶貴意見，交流入市及投資心得。更特邀曾擔任五星級酒店中菜總廚的梁志偉師傅精心打造「十全十美新年盛宴」，在維港景致下呈獻新春主題珍饈美饌。
晚宴上，住戶讚賞項目交樓質素、設施及管理服務。來賓們亦表示項目設計與其優越的海景相輔相成，突顯尊貴品味。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀及信和置業執行董事田兆源更親自炮製賀年名菜「蜜餞桂花金蠔」，寓意花開富貴、好事齊來，祝願大家新一年事事順景。
自最新《施政報告》發布迄今，項目短短2個多月已售出46伙，其中「維港滙II」第2座全數單位及第3A座的三房單位更已全數沽清。整個項目累計售出1,080個單位，套現超過179億元，成為近年最暢銷的現樓新樓項目之一。