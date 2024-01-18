維港滙累沽1080伙 吸金逾179億 星級會所舉辦新春盛宴｜現樓新盤

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」推出迄今備受市場熱捧，自去年落成後，加上全面通關和政府推出「高才通」、「減辣」、「先免後徵」等政策，尤其受內地及海外專才歡迎。

該盤特別於星級會所的Director’s Villa宴會廳舉辦新春盛宴，宴請一眾專才住戶、港漂網紅「湯姆港房」，以及投資達人「Lucy Jiang樓市蔣門人」團隊歡聚一堂，分享對項目的寶貴意見，交流入市及投資心得。更特邀曾擔任五星級酒店中菜總廚的梁志偉師傅精心打造「十全十美新年盛宴」，在維港景致下呈獻新春主題珍饈美饌。