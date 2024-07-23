維港滙累沽1237伙 夥代理推「星級運動體驗禮遇」總值60萬元｜新盤優惠

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」受惠樓市全面撤辣，持續錄得成交，全盤開售迄今共沽出1,237伙，套現逾215億元，為自2021年起，累售總金額最高的新盤，成近3年新盤吸金王。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，隨著國際盛事2024巴黎奧運將至，熱潮席捲全城，「維港滙」高端的運動設施亦優勢盡現。項目會所「The Jewel」特設24小時雙健身室，以落地玻璃設計，一個享維港景致，另一個前迎翠綠園林，均配備先進器材，並專設瑜伽坊，讓住戶在醉人景色下鍛鍊身心。會所更設罕有的多用途標準運動場，可靈活地作籃球及羽毛球場，好讓住戶投入運動狂熱。軟件配套方面，住戶的康體活動亦全面升級。會所將於8月特別為住戶提供「駐場健身教練服務」，免費教授健身知識，指導及交流健體動作，讓人人都可輕鬆體驗鍛鍊樂趣。此外，項目每月都籌辦瑜伽、普拉提、羽毛球、籃球及跆拳道等多元化興趣班，讓住戶報名參加。