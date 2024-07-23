維港滙累沽1237伙 夥代理推「星級運動體驗禮遇」總值60萬元｜新盤優惠

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」受惠樓市全面撤辣，持續錄得成交，全盤開售迄今共沽出1,237伙，套現逾215億元，為自2021年起，累售總金額最高的新盤，成近3年新盤吸金王。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，隨著國際盛事2024巴黎奧運將至，熱潮席捲全城，「維港滙」高端的運動設施亦優勢盡現。項目會所「The Jewel」特設24小時雙健身室，以落地玻璃設計，一個享維港景致，另一個前迎翠綠園林，均配備先進器材，並專設瑜伽坊，讓住戶在醉人景色下鍛鍊身心。會所更設罕有的多用途標準運動場，可靈活地作籃球及羽毛球場，好讓住戶投入運動狂熱。軟件配套方面，住戶的康體活動亦全面升級。會所將於8月特別為住戶提供「駐場健身教練服務」，免費教授健身知識，指導及交流健體動作，讓人人都可輕鬆體驗鍛鍊樂趣。此外，項目每月都籌辦瑜伽、普拉提、羽毛球、籃球及跆拳道等多元化興趣班，讓住戶報名參加。
信置執行董事田兆源稱，為迎接此國際體育盛事，「維港滙」更特別夥拍四大代理推出「星級運動體驗禮遇」，總共送出60萬元大禮。由本月18日至8月9日期間，經指定代理行選購「維港滙」三房或以上之單位，分別可獲星級大禮。當中經中原地產選購可獲3萬元健身課程禮券；經利嘉閣地產選購可獲3萬元健身器材禮遇。每間代理行名額5名，先到先得。
黃光耀獲田兆源送贈香檳祝賀授勳
「維港滙」兩大合作伙伴代表黃光耀與田兆源一向惺惺相識，日前黃光耀榮獲特區政府頒授榮譽勳章，表彰他多年來積極參與社會服務，造福社群。田兆源特意驚喜送上香檳祝賀，讚揚他在百忙之中仍不遺餘力參與各種公益活動，是大家的好榜樣，獲得此殊榮實至名歸。