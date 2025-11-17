維港．灣畔單日沽5伙 大手客斥逾2680萬掃2伙｜啟德新盤

由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德海灣半島Park Peninsula全新現樓項目「維港．灣畔」，今日(17日)暫售出5伙單位，4伙以價單形式售出及1伙以招標形式售出。5伙售出單位總合約額為8,274.9萬元，平均呎價為29,086元。
當中有一大手客購入2伙單位，單位分別為第1A期迎海門第1C座6樓及7樓G單位，實用面積513方呎，屬兩房間隔，第1C座6樓G單位成交價1,344萬元，呎價26,004元；第1C座7樓G單位成交價1,347.4萬元，呎價26,265元。2伙售出單位總合約額為2,681.4萬元，平均呎價為26,135元。
另外2伙以價單形式售出單位分別為第2B座5樓C單位，實用面積569方呎，屬三房間隔，成交價1,617萬元，呎價28,418及第1A座11樓D單位，實用面積431方呎，屬兩房間隔，成交價1,027.4萬元，呎價23,838元。
同日亦以招標形式售出第1A期迎海門之臨海大宅，單位為第1A座23樓A單位，實用面積819方呎，成交價2,949.1萬元，呎價36,009元，間隔屬三房一套加工作間連洗手間。
代理表示大手買家鍾情啟德跑道區，位處市中心，同時亦可享海濱生活。加上單位間隔方正實用，客飯廳及房間同向，均可飽覽一線維港景致，故購入作自住用途。