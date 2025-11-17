維港．灣畔單日沽5伙 大手客斥逾2680萬掃2伙｜啟德新盤

圖為中國海外地產有限公司董事總經理游偉光(左二)、助理總監何家宜(中)、高級銷售經理陳國華(右一)、高級銷售經理溫偉華(左一)及銷售經理王卓勛(右二)於臨海住客會所Club Voyage內拍攝。

由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德海灣半島Park Peninsula全新現樓項目「維港．灣畔」，今日(17日)暫售出5伙單位，4伙以價單形式售出及1伙以招標形式售出。5伙售出單位總合約額為8,274.9萬元，平均呎價為29,086元。

當中有一大手客購入2伙單位，單位分別為第1A期迎海門第1C座6樓及7樓G單位，實用面積513方呎，屬兩房間隔，第1C座6樓G單位成交價1,344萬元，呎價26,004元；第1C座7樓G單位成交價1,347.4萬元，呎價26,265元。2伙售出單位總合約額為2,681.4萬元，平均呎價為26,135元。