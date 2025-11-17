熱門搜尋:
地產
2025-11-17 18:50:00

維港．灣畔單日沽5伙 大手客斥逾2680萬掃2伙｜啟德新盤

圖為中國海外地產有限公司董事總經理游偉光(左二)、助理總監何家宜(中)、高級銷售經理陳國華(右一)、高級銷售經理溫偉華(左一)及銷售經理王卓勛(右二)於臨海住客會所Club Voyage內拍攝。

由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德海灣半島Park Peninsula全新現樓項目「維港．灣畔」，今日(17)暫售出5單位，4以價單形式售出及1以招標形式售出。5售出單位總合約額為8,274.9萬元，平均呎價為29,086

當中有一大手客購入2單位，單位分別為第1A期迎海門第1C6樓及7G單位，實用面積513方呎，屬房間隔，第1C6G單位成交價1,344萬元，呎價26,004；第1C7G單位成交價1,347.4萬元，呎價26,2652售出單位總合約額為2,681.4萬元，平均呎價為26,135

另外2以價單形式售出單位分別為第2B5C單位，實用面積569方呎，屬房間隔，成交價1,617萬元，呎價28,418及第1A11D單位，實用面積431方呎，屬房間隔，成交價1,027.4萬元，呎價23,838

同日亦以招標形式售出第1A期迎海門之臨海大宅，單位為第1A23A單位，實用面積819方呎，成交價2,949.1萬元，呎價36,009，間隔屬套加工作間連洗手間。

代理表示大手買家鍾情啟德跑道區，位處市中心，同時亦可享海濱生活。加上單位間隔方正實用，客飯廳及房間同向，均可飽覽一線維港景致，故購入作自住用途。

