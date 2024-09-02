維港．雙鑽兩房佔逾四成 僅設1伙頂層特色戶 面積達1770呎｜新盤樓書

「維港．雙鑽」今日(2日)正式公布售樓說明書，全盤提供702伙，實用面積由244至1,770方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

9月啟德一手市場競爭激烈，有新盤搶閘上樓書。中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」今日(2日)正式公布售樓說明書，全盤提供702伙，實用面積由244至1,770方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位。

據售樓說明書顯示，項目採雙子大廈設計，由樓高26層和27層的第1座及第2座組成，各細分為相連的A、B兩翼。項目住宅樓層由2樓起，不設4樓、13樓、14樓及24樓。

戶型分布方面，項目標準單位涉及701伙，實用面積由244至705方呎。項目主打兩房單位，提供292伙，佔近42%，實用面積由437方呎至509方呎。開放式及一房單位合佔約48%，各提供97伙和239伙，開放式實用面積由244至250方呎；一房實用面積由300至311方呎。另三房單位佔約10%，涉及73伙，實用面積由593方呎至705方呎，全部分布在第2座，廳房同向，享維多利亞港海景。