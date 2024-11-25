維港．雙鑽周二首輪推售32伙 折實價417.9萬起 部分新增最高7%折扣｜啟德新盤

首輪銷售總共以價單形式推售32伙，價單定價由464.3萬至2,087.4萬元，呎價由18,744元至29,609元；扣除10%至17%折扣後，折實價由417.9萬至1,878.7萬元，折實呎價由16,872元至26,648元。同日推出1伙單位招標發售，為2B座30樓D室，實用面積1,770方呎，連611方呎平台，以及254方呎天台，四房雙套連工人套間隔。

中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」獲批滿意紙後，積極部署推售，將於周二(26日)首輪發售32伙，日前更新價單，為16伙單位新增2.5%至7%折扣，最高折扣升至10%至17%，首輪發售單位折實價417.9萬元起，折實呎價16,872元起。

加推2號價單涉72伙

「維港．雙鑽」最新加推2號價單，提供72伙，實用面積由247至705方呎，價單定價由480.5萬至2,087.4萬元，呎價由19,453元至29,609元；維持最高折扣10%不變，折實價由432.4萬至1,878.6萬元，折實呎價由17,508至26,648元，當中4伙於首輪銷售中推售。

「維港．雙鑽」提供702伙，實用面積由244至1,770方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位，項目合共提供72個住宅停車位，分布於地庫層。項目預計關鍵日期為2025年3月31日。

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