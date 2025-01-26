維港．雙鑽夥利嘉閣推新春置業優惠 首6名買家可獲珠寶禮券總值16.8萬｜啟德新盤

中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)新盤「維港．雙鑽」已屆現樓，適逢農曆新年將至，利嘉閣地產特別為項目買家推出「新春置業優惠」，由即日起至今年2月12日(初十五)，凡經利嘉閣購買該盤一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈「閃鑽珠寶禮券」，每個優惠名額約2.8萬元，總值約16.8萬元，

另外，發展商亦呈獻「雙喜臨門新春優惠」，由本周三(29日，年初一)至2月12日期間，買家凡選購項目的住宅單位，可按不同單位獲價值1.8萬元至6.8萬元不等的售價折扣優惠，優惠可與前述的「閃鑽珠寶禮券」同時使用。