維港．雙鑽夥利嘉閣推新春置業優惠 首6名買家可獲珠寶禮券總值16.8萬｜啟德新盤

中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)新盤「維港．雙鑽」已屆現樓，適逢農曆新年將至，利嘉閣地產特別為項目買家推出「新春置業優惠」，由即日起至今年2月12日(初十五)，凡經利嘉閣購買該盤一手住宅單位的首6名買家，即可獲贈「閃鑽珠寶禮券」，每個優惠名額約2.8萬元，總值約16.8萬元，
另外，發展商亦呈獻「雙喜臨門新春優惠」，由本周三(29日，年初一)至2月12日期間，買家凡選購項目的住宅單位，可按不同單位獲價值1.8萬元至6.8萬元不等的售價折扣優惠，優惠可與前述的「閃鑽珠寶禮券」同時使用。
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，「維港．雙鑽」兩幢大樓布局巧妙，單位景觀格外開揚，盡覽翠綠都會公園及維港海岸雙景致。項目坐落於啟德跑道區，位置優越，鄰近港鐵啟德站，經屯馬綫只需4站即達港鐵紅磡站，而經東鐵綫由港鐵紅磡站至港鐵金鐘站，瞬間直達金鐘商業核心區。此外，項目位處小學34校網，並涵蓋多間本地及國際名牌學府。至於項目單位間隔由開放式至四房戶，足以滿足不同用家及投資者的高質需求。廖偉強預期，今年息口仍趨向下，加上港府繼續推出多項專才來港等利好政策，相信項目將率先受惠，銷情有望節節上升。
「維港．雙鑽」提供702伙，實用面積由244至1,770方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位，項目合共提供72個住宅停車位，分布於地庫層。