維港．雙鑽懶人包｜前臨都會公園 一文睇清平面圖、示範單位及生活配套(多圖有片)｜啟德新盤

維港．雙鑽示範單位 「維港．雙鑽」提供3個示範單位，包括2個無改動示範單位及1個經改動示範單位，實用面積由305至493方呎，涵蓋一房及兩房間隔。 第1B座28樓H室連裝修經改動示範單位，實用面積493方呎，原屬兩房梗廚間隔，現改作一房，整體風格以藍色和橙色作點綴。入室右側設有置物架和四人餐桌，配備藍色絨面餐桌椅。客廳擺放米白色梳化，附有兩個圓形小茶几，連接三合一設計露台、工作平台及空調機平台。睡房以大理石幕墻為遮擋與客飯廳相隔，不設房門，房間隔寬敞舒適。幕墻背後為單人書桌，配備書架，置物空間充足。睡床靠窗擺放，可兩面落床，配以落地玻璃設計，增加採光，視野更廣闊。主人房配有開放式衣架，連全身鏡和床頭櫃。浴室配備黑色大理石浴缸，以及金屬質感毛巾架。

第1B座28樓H室交樓標準示範單位，實用面積493方呎，兩房梗廚間隔。單位樓層與樓層之間高度約3.15米，加上採用配有Low-E塗層玻璃幕牆，令室內採光度及空間感大大提升。客飯廳以長方形設計，佈局分明，方正實用。另外，單位露台、工作平台及空調機平台採用三合一設計，可享更多戶外休閒空間，日後維修冷氣機亦更方便。主人房間隔寬敞舒適，配以落地玻璃設計，增加採光，視野更廣闊。廚房設 L 形黑色高級石紋煮食工作枱，配以優雅木紋面板廚櫃，提供更多備餐及儲物空間。嚴選高級歐洲家電品牌，包括德國品牌Miele雪櫃、抽油煙機、炒鑊煤氣煮食爐及組合蒸焗爐。德國品牌Siemens二合一洗衣及乾衣機。 第1A座28樓B室交樓標準示範單位，實用面積305方呎，一房間隔。單位樓層與樓層之間高度約3.15米，大門選用德國品牌西門子(Siemens)電子門鎖，共設4個開鎖方法，包括指紋鎖、密碼鎖、加密感應卡及機械鎖匙，出入輕鬆方便，安全可靠。另每戶大門配置隱藏式門鉸，設計簡潔時尚。單位配置大金變頻式分體空調機，高效節能，締造舒適生活空間。開放式廚房以長形黑色高級石紋工作枱設計，配以優雅木紋面板廚櫃，典雅大方。浴室地台及牆身均以灰白色高級石紋設計，配以特色鑽石形設計鏡櫃，美觀實用。另採用一系列優質品牌，包括法國品牌Bain d’Or座廁，德國品牌Grohe花灑套裝及水龍頭，更設日本品牌Mitsubishi浴室換氣暖風機等，為住客帶來酒店式享受。

維港．雙鑽首張價單 「維港．雙鑽」於9月4日公布首張價單，提供141伙，實用面積由247至493方呎，提供最高10%折扣，涵蓋18伙開放式，76伙一房及47伙兩房，價單定價由448.2萬至1,138.5萬元，呎價介乎18,146元至23,093元；扣除10%最高折扣後，折實售價由403.3萬至1,024.6萬元，折實呎價介乎16,328元至20,783元。 「維港．雙鑽」設2種付款方法，包括「90天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃」，其中「90天現金優惠付款計劃」的付款方法可享售價2%折扣優惠，連同其他優惠合共提供最高10%折扣。據價單顯示，最低售價及呎價單位為第1B座2樓E室，實用面積247方呎，開放式間隔，折實售價403.3萬元，折實呎價16,328元。 中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目定價主要參考啟德跑道區面向維多利亞港，以及啟德城中心面對啟德體育園的相關項目，目前區內已開售的項目無法直接對標比較。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬最接近啟德體育園的海濱區項目，擁有地利優勢，入場價低於500萬元，預料可吸引上車客及收租客。是次開價屬市價推盤。近日多個啟德新盤一同推售，將焦點聚焦於啟德區，而且於互相競爭下，發展商開價吸引，對買家而言屬喜訊。相信發展商亦希望趁於減息前偷步推盤，搶飲減息頭啖湯。