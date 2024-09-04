維港．雙鑽示範單位｜493呎兩房及305呎一房曝光 洋溢深藍海洋風(多圖有片)｜啟德新盤

中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」提供3個示範單位，包括2個無改動示範單位及1個經改動示範單位，實用面積由305至493方呎，涵蓋一房及兩房間隔。
第1B座28樓H室連裝修經改動示範單位，實用面積493方呎，原屬兩房梗廚間隔，現改作一房，整體風格以藍色和橙色作點綴。入室右側設有置物架和四人餐桌，配備藍色絨面餐桌椅。客廳擺放米白色梳化，附有兩個圓形小茶几，連接三合一設計露台、工作平台及空調機平台。睡房以大理石幕墻為遮擋與客飯廳相隔，不設房門，房間隔寬敞舒適。幕墻背後為單人書桌，配備書架，置物空間充足。睡床靠窗擺放，可兩面落床，配以落地玻璃設計，增加採光，視野更廣闊。主人房配有開放式衣架，連全身鏡和床頭櫃。浴室配備黑色大理石浴缸，以及金屬質感毛巾架。
⇊維港．雙鑽第1B座28樓H室｜連裝修經改動兩房⇊
第1B座28樓H室交樓標準示範單位，實用面積493方呎，兩房梗廚間隔。單位樓層與樓層之間高度約3.15米，加上採用配有Low-E塗層玻璃幕牆，令室內採光度及空間感大大提升。客飯廳以長方形設計，佈局分明，方正實用。另外，單位露台、工作平台及空調機平台採用三合一設計，可享更多戶外休閒空間，日後維修冷氣機亦更方便。主人房間隔寬敞舒適，配以落地玻璃設計，增加採光，視野更廣闊。廚房設 L 形黑色高級石紋煮食工作枱，配以優雅木紋面板廚櫃，提供更多備餐及儲物空間。嚴選高級歐洲家電品牌，包括德國品牌Miele雪櫃、抽油煙機、炒鑊煤氣煮食爐及組合蒸焗爐。德國品牌Siemens二合一洗衣及乾衣機。配備齊全，為住客打造尊貴生活體驗。
⇊維港．雙鑽第1B座28樓H室｜交樓標準兩房⇊
第1A座28樓B室交樓標準示範單位，實用面積305方呎，一房間隔。單位樓層與樓層之間高度約3.15米，大門選用德國品牌西門子(Siemens)電子門鎖，共設4個開鎖方法，包括指紋鎖、密碼鎖、加密感應卡及機械鎖匙，出入輕鬆方便，安全可靠。另每戶大門配置隱藏式門鉸，設計簡潔時尚。單位配置大金變頻式分體空調機，高效節能，締造舒適生活空間。開放式廚房以長形黑色高級石紋工作枱設計，配以優雅木紋面板廚櫃，典雅大方。浴室地台及牆身均以灰白色高級石紋設計，配以特色鑽石形設計鏡櫃，美觀實用。另採用一系列優質品牌，包括法國品牌Bain d’Or座廁，德國品牌Grohe花灑套裝及水龍頭，更設日本品牌Mitsubishi浴室換氣暖風機等，為住客帶來酒店式嘅享受。
⇊維港．雙鑽第1A座28樓B室｜交樓標準一房⇊
「維港．雙鑽」提供702伙，實用面積由244至1,770方呎，戶型涵蓋開放式至四房特色單位，項目主打兩房單位，提供292伙，佔近42%。全盤僅提供1伙特色單位，單位為第2B座30樓D室，實用面積1,770方呎，四房間隔，連611方呎平台及254方呎天台。項目合共提供72個住宅停車位，分布於地庫層。項目預計關鍵日期為2025年3月31日。