維港．雙鑽示範單位｜493呎兩房及305呎一房曝光 洋溢深藍海洋風(多圖有片)｜啟德新盤

中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」提供3個示範單位，包括2個無改動示範單位及1個經改動示範單位，實用面積由305至493方呎，涵蓋一房及兩房間隔。

第1B座28樓H室連裝修經改動示範單位，實用面積493方呎，原屬兩房梗廚間隔，現改作一房，整體風格以藍色和橙色作點綴。入室右側設有置物架和四人餐桌，配備藍色絨面餐桌椅。客廳擺放米白色梳化，附有兩個圓形小茶几，連接三合一設計露台、工作平台及空調機平台。睡房以大理石幕墻為遮擋與客飯廳相隔，不設房門，房間隔寬敞舒適。幕墻背後為單人書桌，配備書架，置物空間充足。睡床靠窗擺放，可兩面落床，配以落地玻璃設計，增加採光，視野更廣闊。主人房配有開放式衣架，連全身鏡和床頭櫃。浴室配備黑色大理石浴缸，以及金屬質感毛巾架。