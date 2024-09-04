維港．雙鑽開價｜首推141伙 最平403.3萬 折實均呎18456元｜啟德新盤

「維港．雙鑽」今日(4日)公布首張價單，涉及提供141伙，折實售價403.3萬元起，折實呎價16,328元起，折實平均呎價18,456元。

中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」今日(4日)公布首張價單，涉及提供141伙，實用面積由247方呎至493方呎，提供最高10%折扣，折實售價403.3萬元起，折實呎價16,328元起，折實平均呎價18,456元。

首張價單涵蓋18伙開放式，76伙一房及47伙兩房，價單定價由448.2萬至1,138.5萬元，呎價介乎18,146元至23,093元；扣除10%最高折扣後，折實售價由403.3萬至1,024.6萬元，折實呎價介乎16,328元至20,783元。

「維港．雙鑽」設2種付款方法，包括「90天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃」，其中「90天現金優惠付款計劃」的付款方法可享售價2%折扣優惠，連同其他優惠合共提供最高10%折扣。據價單顯示，最低售價及呎價單位為第1B座2樓E室，實用面積247方呎，開放式間隔，折實售價403.3萬元，折實呎價16,328元。