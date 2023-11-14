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地產
2023-11-14 22:13:07

維港1號優惠今生效即沽10伙 吸金逾億元 四成買家屬內地專才｜新盤成交

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維港1號優惠今生效即沽10伙 吸金逾億元 四成買家屬內地專才｜新盤成交

「維港1號」新價單今日生效，即日錄得10宗成交，涉資1.09億元。

「維港1號」早前更新價單將最高折扣率由原本17.5%上調至25.5%，其中有48伙指定單位折扣更上調至29%34%，即實際減幅最多達20%。新價單今日(14)生效，即日錄得10宗成交，涉資1.09億元。

據成交紀錄冊顯示，該10伙戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎329656方呎，成交價由723.3萬至1,450.3萬元，呎價介乎19,366元至22,108元。中國海外地產董事總經理游偉光表示，買家當中約40%為內地專才，項目已屆現樓，自開售以來迄今累沽638伙，套現約75.6億元。

游偉光稱，自《施政報告》有關調整樓市管理措施及合資格外來人才置業印花稅「先免後徵」安排生效後，為樓市注入新動力。此外，《施政報告》提出在啟德區建造智慧綠色集體運輸，加強買家對啟德跑道區的入市信心，令近期跑道區成交增加。

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維港1號優惠今生效即沽10伙 吸金逾億元 四成買家屬內地專才｜新盤成交

「維港1號」已屆現樓，自開售以來迄今累沽638伙，套現約75.6億元。(資料圖片)

周六推售18

該盤同時上載新一份銷售安排，將於本周六(18)起推售18伙，均位處第2B座，涉及11伙實用面積656方呎三房的A室，以及7伙實用面積536方呎兩房的G室。

「維港1號」由2幢高座及1幢低座迎海大宅組成，合共提供1,059伙。標準單位戶型由一房至四房。項目設有住客專屬會所，提供30多項動靜皆宜設施。

即睇啟德維港1號最新資訊 (House730)

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