社交媒體Facebook上有網民發帖文指屯門掃管笏一個地盤出現「爛尾」情況，表示「真係講都唔信 新鴻基掃管笏管翠路496地段 幾個月後 呢個地盤會出現爛尾 平頂後全面停工 月薪等公司安排 日薪一個不留！」 新鴻基地產(016)因應近日網上有不少就其位於屯門掃管笏項目的傳言，內容不盡不實，有誤導之嫌，特此澄清如下： 「就新鴻基地產與興勝創建 (896) 合資發展位於屯門掃管笏的住宅項目，正 因應市場變化作出設計改動 ，為此，地盤進度及工序將會有所調整，亦不排除暫停部分工程。新地將適時再就新設計向政府提交申請文件。 (896) 新地並沒有因項目調整而解僱任何員工，受影響之新地員工將獲安排調職至其他項目。」

每方呎補地價 4373 元 翻查資料，上述項目總地盤面積約235,990方呎，總建築面積最高將約613,570方呎，於2021年達成補地價協議，涉及金額26.83億元，即每方呎約4,373元。該項目將分兩期發展，涉及1,326伙，將建7幢住宅大廈及兩座會所。由於鄰近新地樓盤「星堤」，故外界稱該項目為「星堤2期」。