網上熱話｜公屋換綠置居「縮水」？小紅書上呻蠢兼警世 怒爆全屋內牆恐有手尾！

上車做業主本是開心事，但現實卻變成一件「嬲嬲」事。有女網民近日在社交媒體「小紅書」以「香港買居屋一定要小心，不然會…」為題，講述自己買綠置居「中伏」經歷，並稱「警世文，希望大家唔好好似我哋咁『蠢』」。
該名女網民指，與屋企人拿原本以420方呎公屋單位「一換一」買綠置居，購入上水清濤苑一個414方呎單位，但當取匙後，「開門果刻嚇死，點解間屋會咁細嘅？」形容是大崩潰，新家比想像中還要小」
女網民續指，因為單位要住3至4人，揀樓時看見清濤苑只餘最後一間414方呎大單位，「於是冇認真睇就拍板咗」。開門後女網民即刻致電房署查問，先知道原來居屋/綠置居計算的是實用面積，會將單位牆身厚度計算在內，與公屋採用「室內樓面面積」並不同，最後單位實用面積是320方呎，直言「用多咗錢加管理費買咗幅用唔到嘅牆」。
事實上，該名女網民買樓前若有「睇樓書！」，相信可以避免是次事件，包括會得知牆身厚度計算實用面積，通常低層單位的牆身會較高層單位為厚，因低層結構需要更強承重力；而女網民是次購入的單位除位處低樓層外，兼位處單邊，故須自己承擔計入實用面積會更大。
形容是個「好肉赤嘅教訓」
最後女網民一怒之下就決定將單位所有內牆拆走，將傳統「梗廚」改裝成開放式廚房，並將廁所空間縮細，形容「真係一個好肉赤嘅教訓」。不過，這樣的拆牆工程恐會有「手尾」，據屋宇署列明廚房的改動：
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圍封廚房的牆可能是結構牆，圍封廚房的牆及門亦或需具耐火效能。因此，拆除圍封廚房的牆／門作開放式廚房，既有機會影響結構安全，亦可能在火警時讓火勢蔓延至廚房外的地方，危害逃生安全，違反結構及／或消防安全的規定。任何人如欲改建廚房為開放式廚房，須先查閱其單位的批准圖則，了解廚房的牆及門是否結構牆及是否須具耐火效能。若業主欲將廚房改建為開放式廚房，應先諮詢建築專業人士的意見，以確保改動工程符合《建築物條例》及相關消防安全的規定；若有關改建會涉及改動樓宇結構，或會影響耐火結構或逃生途徑，業主須根據《建築物條例》的規定委任認可人士（若涉及改動樓宇結構則需要同時委任註冊結構工程師）向屋宇署呈交圖則予以審批及同意展開工程後，方可進行有關工程 。
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如涉及改動結構牆，業主須委任認可人士及註冊結構工程師評估有關工程的可行性，並向屋宇署呈交建築圖則，獲得批准及同意後才可由註冊承建商進行。一般而言，如批准圖則上顯示圍封廚房的牆及門有耐火效能，相關的牆及門便不可拆除；如批准圖則上沒有顯示圍封廚房的牆及門需具耐火效能，相關的牆及門便可拆除，但廚房不可有位置和面積上的改變。如需改變廚房的位置或大小，應先諮詢建築專業人士評估有關工程的可行性。
此外，結構牆／非結構牆的改動：
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如改動及加建工程涉及建築物的結構，例如拆除或改動結構牆、樑、柱，根據《建築物條例》的規定，業主須委任認可人士及註冊結構工程師評估有關工程的可行性，並向屋宇署呈交建築圖則，獲得批准及同意後才可由註冊承建商進行。
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如工程涉及拆卸單位內的非結構牆，屬豁免審批工程。這些工程無須事先獲得屋宇署批准及同意，或委任建築專業人士或註冊承建商，但仍須符合《建築物條例》的規定，包括消防安全方面的標準。
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如工程涉及豎設或改動單位內的非結構牆，須符合《建築物條例》的規定，包括樓宇荷載、消防安全方面的標準。有關工程如屬小型工程，需根據「小型工程監管制度」，在工程展開前及／或完工後通知屋宇署，但無須事先獲得署方批准或同意。視乎有關小型工程的性質、規模、複雜程度和安全風險，工程需要委任訂明建築專業人士及／或訂明註冊承建商進行。