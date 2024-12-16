網上熱話｜公屋換綠置居「縮水」？小紅書上呻蠢兼警世 怒爆全屋內牆恐有手尾！

上車做業主本是開心事，但現實卻變成一件「嬲嬲」事。有女網民近日在社交媒體「小紅書」以「香港買居屋一定要小心，不然會…」為題，講述自己買綠置居「中伏」經歷，並稱「警世文，希望大家唔好好似我哋咁『蠢』」。

該名女網民指，與屋企人拿原本以420方呎公屋單位「一換一」買綠置居，購入上水清濤苑一個414方呎單位，但當取匙後，「開門果刻嚇死，點解間屋會咁細嘅？」形容是大崩潰，新家比想像中還要小」

女網民續指，因為單位要住3至4人，揀樓時看見清濤苑只餘最後一間414方呎大單位，「於是冇認真睇就拍板咗」。開門後女網民即刻致電房署查問，先知道原來居屋/綠置居計算的是實用面積，會將單位牆身厚度計算在內，與公屋採用「室內樓面面積」並不同，最後單位實用面積是320方呎，直言「用多咗錢加管理費買咗幅用唔到嘅牆」。