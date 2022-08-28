網上熱話｜女經紀新穎手法推銷尚．珒溋 利嘉閣：被部分人肆意扭曲偏離原意

利嘉閣於周一(22日)發布尚．珒溋1座一個高層單位影片，片中女經紀僅以浴巾包裹身體坐在浴缸介紹浴室，片段在網上引起廣泛談論，最終該影片遭下架處理。

利嘉閣地產最新對事件作出以下回應：

1. 這段短片的拍攝構思，是由一名前線同事將自己代入作model來演繹，手法較為新穎，因而在網上出現比預期大的迴響，當中有批評但亦有讚賞。

2. 必須要強調的是，該前線同事介紹浴室的片段中，是穿着短身衫褲再披上毛巾，為要表現出寬敞浴室和特大浴缸的效果。該前線同事在全片中，都沒有不雅舉動或不洽當的表述；而在短片發出前，已經過審視，影片內容不存有任何不雅地方。短片完成製作後，亦經賣方確認同意。

3. 我們留意到短片播出後，網上有部分較負面的迴響，而且顯然是針對個人來發表。有些更加是截圖或剪片後加以渲染、誤導，並對該前線同事作出人身攻擊。

4. 雖然這段短片在網上的談論度很高，但被部分人肆意扭曲，而部分網民亦被誤導，令這段短片無奈地偏離了介紹樓盤原意，浪費整個拍攝團隊的努力。另外，短片播出後，該前線同事受到不必要的人身攻擊，更在網上被「起底」、「改圖」等。

5. 事件發生後，公司和發展商立即商討，並且取得共識。彼此都認為有需要保護該前線同事免再受網上欺凌，因此決定將短片暫時下架，重新整理後再考慮安排播出。

6. 發展商表示，對利嘉閣地產及今次拍攝團隊的專業態度仍予以肯定，並衷心希望該前線同事不會受今次事件困擾。

片段中介紹「尚．珒溋」，由龍湖集團(960)發展，位處啟德沐泰街11號，提供667伙。項目已屆現樓，據了解目前約有70伙待售。單位間隔涵蓋一房至四房，面積介乎332至約2,566方呎。

利嘉閤特別為尚．珒溋一手買家呈獻全新置業優惠，現凡經該行購入項目指定特選單位之買家，可獲價值最高達88萬元的傢俬禮券，名額有限，送完即止。發展商亦為項目設有睇樓優惠，即日起至下月4日，準買家於周末到尚．珒溋參觀現樓示位，即有機會獲得高級酒店月餅券乙張。