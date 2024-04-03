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地產
2024-04-03 19:24:18

網上熱話｜市區鐵路屋苑凶宅劈價1萬放租 標明「做咗宗教清潔」 網民見到個價唔領情(有圖)

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網上熱話｜市區鐵路屋苑凶宅劈價1萬放租 標明「做咗宗教清潔」 網民見到個價唔領情(有圖)

網上熱話｜市區鐵路屋苑凶宅劈價1萬放租 標明「做咗宗教清潔」 網民見到個價唔領情(有圖)

不論買樓或租樓，交通便利一定大大加分。有市區鐵路上蓋屋苑業主最近大劈價1萬元放租一個兩房單位，但屬凶宅大家又敢唔敢租住？

有地產經紀近日在多個Facebook物業放盤群組發文，為港鐵南昌站上蓋屋苑「匯璽」一個兩房單位放租，不過帖文列明：「單位為事故單位，正常租金2.6萬，現在業主急租1.6萬」。有網民見到個價錢後唔領情，留言「凶宅都要萬六蚊租？呢啲咁嘅發達屋留返俾你業主自己住啦」；但同時亦有網民欣賞經紀誠實。

經紀交待劈價原因 網民讚老實

該帖文附上數張單位照片，可見單位位處高層，外望開揚城市景，單位牆身及地板可謂「新淨」。據經紀表示，單位市值租金2.6萬元，由於業主急放租，現大幅劈價1萬元，以1.6萬元放租。不過經紀老實交待劈價原因，指單位屬「事故單位」，但「業主已經做咗宗教嘅清潔，如果唔介意可以約睇樓」，獲網民留言讚老實。

網上熱話｜市區鐵路屋苑凶宅劈價1萬放租 標明「做咗宗教清潔」 網民見到個價唔領情(有圖) 網上熱話｜市區鐵路屋苑凶宅劈價1萬放租 標明「做咗宗教清潔」 網民見到個價唔領情(有圖) 網上熱話｜市區鐵路屋苑凶宅劈價1萬放租 標明「做咗宗教清潔」 網民見到個價唔領情(有圖)

疑涉母子墮樓案 網民願1萬元承租

有網民猜測單位涉及去年一宗母子墮樓案，翻查資料，去年51日匯璽7座發生一宗墮樓案，一名30歲女子手抱其5歲兒子墮樓，期間壓毀簷篷石壆，倒卧屋苑平台花槽，二人當場證實死亡。

雖然有網民嫌叫價1.6萬元太貴，不過亦有留言表示「1萬元我會租，未住過豪宅」、「平平地$100001年，$12ok?」另有網民稱「業主真慘，無仇無怨甘黑仔，賣又賣唔到，租又租唔到價！」

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