網上熱話｜深水埗唐樓放租 有傢俬電器叫價3100元 網民：幾無良心嘅人先會咁整(有圖)

香港地吋金呎土，相信大部分港人都有個「上車夢」，即使未夠「彈藥」買入屬於自己的安樂窩，亦會計劃租住單位擁有自己的空間，因此亦有劏房、分租單位這些較低成本的租樓方式出現，不過居住環境狹窄，令人感覺未必太良好。 有網民在社交媒體Facebook關於租屋的專頁上，發現一篇「深水埗醫局街唐4樓」招租帖文，「傢俬電器租3100元」。帖文附上兩張相片，其中一張見到有床，有窗口但外面封閉。另一張則是「淋浴間」，有坐廁及熱水爐。值得留意是設計特別升高，而且沒有門，只設有浴簾，相信難防水花濺出淋浴間；若然去水時出現問題，更有溢出至寢區風險。

帖文雖未有提及出租空間的面積，但從上述兩張相片可見，床位與「淋浴間」只得一個床頭櫃分隔，空間相當有限，難怪有網民睇到後留言：「係廁所度間個房出嚟？」、「這是廁所房，你真有諗頭」、「咁似臭格嗰啲格局嘅」、可以邊痾屎邊沖涼，又可以邊沖涼邊訓覺」 同時有部分網民直斥放盤業主，「幾無良心嘅人先會咁整」、「揾錢，揾到咁陰質；你對人咁刻薄，唔當其他人係人；其實，等如你都唔當自己係人」、「“設計”呢個“單位”嘅業主真係無咩人性，賺到盡」、「劏到咁款出租，你好等錢用？留返比你自己住，賣左自住單位！你做人都幾冇良知！」

即睇網民留言： 「慘過坐監仲要收錢」 「尊嚴何價？$3100」 「去郊野公園訓可能舒服D！」 「沖涼開大水少少都驚張床濕埋」 「天啊！這是睡房？」 「廁所位開太高，而且這樣子沖一次涼水都流入房了」 「事實真係有人租。明明租間簡易公屋先二千幾。由其深水埗，租劏房既人比幾千都唔肯住遠少少，以為新界仲遠過返大陸，真係唔怨得人」 「見到咁既劏房仲要咁既價錢真係笑唔出」 「做人唔好咁冇陰公啦！」 「嘩個廁所冇門個喎，咁咪勁臭囉，床對住個廁所，一路聞一路瞓覺」

「我d貓都住得好過你…」 「E 屙屎果陣可以登基咁喎」