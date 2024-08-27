網上熱話｜真善美村一張通告 瘋傳「詭異公屋保安守則」 背後真相係……

近日有網民在Threads上載照片，是關於香港公屋真善美村出現一張通告，寫著：「真善美村至真樓304室。請留意，此單位無黃x光住客。」然而帖文列出共有16條的「至真樓夜更保安內部告示」，正值農曆七月，令整件事添上一份詭異感覺。即睇該16條告示：
1. 保安室不論任何時候均需兩名員工當值。
2. 員工在交接崗位時，應留意室內有沒有用品（如：鏡子）破損，如有請從速替換。
3. 此單位無名叫黃x光的住客，若有訪客查問，請不予理會。
4. 若有男訪客自稱黃x光（下稱男訪客），請准許其入內，然而需在其不知情的情況下通知上司，並等候進一步指示。
5. 若有女訪客自稱黃x光（下稱女訪客），請立即通知上司，並等候進一步指示，在此之前不得使其進入屋村。
6. 若有自稱黃x光的住客進入屋村，請隨即檢查用品（如：鏡子）狀況，並攜帶電筒巡邏。
7. 鏡子材質脆弱，易於碎裂，請勿隨意拿出，免生危險。
8. 304室因衛生理由正在裝修，若要進入單位需向上司申請許可證明。
9. 若發現有液體自304室內滲出，請儘早離開，並檢查鏡子狀況。
10. 若於304室附近遇見男訪客，可隨便與他談話，以期聯絡住戶感情，然而需全程保持真誠，不論問到多麼尖銳的問題均需如實作答，如有困難，請望向鏡子。
11. 男訪客如果身上骯髒及散發異味，均屬正常，若然遇見，需保持專業態度，以禮相待。
12. 若有女訪客在上司許可下進入屋村，請把保安室內所有鏡子取出，放於接待處桌上，鏡面向外，直至夜更完結前不得打開保安室門口。
13. 請留意女訪客有否接近304室，如有請把鏡子備妥，並確保304室附近清空。
14. 如果女訪客進入了304室，請把鏡子拿出，鏡面向外，守在門口，保持鎮定，並確保住戶及自身安全。
15. 如在三樓走廊看見鏡子碎片，請不要觀看反映，更不要撿拾。
16. 至人之用心若鏡。真誠是人類最強的品德。
帖文一出現即引起討論，更有網民更親自去真善美村至真樓3樓「實地考察」，這張2021年的通告確實仍貼在牆上。
網民心寒：喺樓下開工，好恐怖喎大佬
有網民留言：「今鋪大X鑊，前排轉工轉咗去真善美村…仲要由荔景轉過去，好X驚但好想睇」、「真架？好想知咩事喎」、「原來回魂夜阿盧sir班保安係堅架」、「住隔離果啲睇完嚇到仆」、「有冇人知道內情可以分享多啲」、「喺樓下開工，好恐怖喎大佬，唔敢睇，又忍唔住睇晒」。
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另有網民理性分析呢張「詭異通告」出現原因，「大家係咪諗太多，通常呢啲都係上一手借錢唔還，跟住下一手住咗入去但比追數佬騷擾，所以先要貼呢啲告示」、「應該係純粹呢條友欠債，啲人上門追數，連累到下手啲租客，我屋企樓下都有個單位黐咗呢張通告」、「會見到呢啲通告，第一時間都係諗借錢唔還，追數佬真係好麻煩」
帖文「樓主」親自開估
最後發帖的「樓主」開估，是就上述的通告創作出香港屋村規則怪談。「規則怪談」是近年流行的網絡怪談/都市傳說創作的一種類型，作者會利用以規則、守則、說明書、注意事項等格式敘事，並以要求、命令或建議、勸告的語氣分條撰寫。當中的規則往往與生活中常見的同類型規則相似，惟條文具體內容多有存在異常內容，從而引起讀者的好奇心，達至恐怖效果。有網民留言「好正，係規則怪談，仲會唔會寫，留定名先」、「連真善美村呢個名都好規則怪談」。
真善美村位於九龍城馬頭圍富寧街5-55號，共有3座，提供1,027個單位。