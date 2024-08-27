網上熱話｜真善美村一張通告 瘋傳「詭異公屋保安守則」 背後真相係……

近日有網民在Threads上載照片，是關於香港公屋真善美村出現一張通告，寫著：「真善美村至真樓304室。請留意，此單位無黃x光住客。」然而帖文列出共有16條的「至真樓夜更保安內部告示」，正值農曆七月，令整件事添上一份詭異感覺。即睇該16條告示：

1. 保安室不論任何時候均需兩名員工當值。

2. 員工在交接崗位時，應留意室內有沒有用品（如：鏡子）破損，如有請從速替換。

3. 此單位無名叫黃x光的住客，若有訪客查問，請不予理會。

4. 若有男訪客自稱黃x光（下稱男訪客），請准許其入內，然而需在其不知情的情況下通知上司，並等候進一步指示。

5. 若有女訪客自稱黃x光（下稱女訪客），請立即通知上司，並等候進一步指示，在此之前不得使其進入屋村。

6. 若有自稱黃x光的住客進入屋村，請隨即檢查用品（如：鏡子）狀況，並攜帶電筒巡邏。

7. 鏡子材質脆弱，易於碎裂，請勿隨意拿出，免生危險。

8. 304室因衛生理由正在裝修，若要進入單位需向上司申請許可證明。