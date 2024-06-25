網絡熱話｜買新樓變人生勝利組？女同事態度大變主要約會 網友：另一個何伯

不少香港人心中都有個「置業夢」，希望擁有自己的安樂窩，惟香港樓價高企，即使近年樓價走勢回落，但據早前有調查指，香港已連續14年成為全球樓價最難負擔城市，指港人要不吃不喝16.7年才付清樓價，因此成功「上車」絕對不是件易事，甚至更會令別人另眼相看？

有網友在討論區發文表示，自己最近於屯門某大型新盤買1伙兩房單位，有公司女同事知道後即刻出現大轉變，「返工會主動撩我傾計，又會約我一齊食lunch」。

網友又指，其中一個女同事Whatsapp稱該屋苑會所的水上樂園「睇落好大好靚」，問今個星期五放工「可唔可以車埋佢哋去屋苑玩」，表示自己不知道如回覆好。