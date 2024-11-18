緹外花園大宅1.8億標售 呎價近5.2萬 創同戶型新高｜豪宅成交

豪宅市場有價有市，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」於今日(18日)成功標售第6座地下A室連裝修花園大宅，以1.8億元成交，呎價約51,933元，創下項目花園大宅成交呎價新高。 最新售出單位為「緹外」第6座地下A室連裝修花園大宅，實用面積為3,466方呎，花園面積為2,206方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以1.8億元成交，平均實用面積呎價約51,933元，上述單位成交價包括1個住宅停車位。 項目本月沽3伙 套現逾5.8億 項目繼早前售出第2座3樓B室及第6座1樓A室分層大宅後，是次屬11月內第三宗成交，合共套現逾5.8億元。「緹外」今年已火速售出7伙花園大宅，餘下最後2伙待售。

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