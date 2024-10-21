緹外花園大宅1.85億標售 8日內連沽2伙｜九龍豪宅

「緹外」花園大宅今年1月起開售，截至10月已迅速售出6伙，現餘下最後3伙花園大宅待售。

現餘下最後 3 伙花園大宅待售

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮指，「緹外」花園大宅一直深受買家歡迎，今年1月起開售，截至10月已迅速售出6伙，現餘下最後3伙花園大宅待售。同時，項目今年已錄得23宗成交，套現超過77億元。樓盤迄今則累沽28伙，總成交金額近90億元，平均成交實用面積呎價約6萬元。

「緹外」由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。