緹外花園大宅1.85億標售 8日內連沽2伙｜九龍豪宅

《施政報告》提出刺激樓市政策，豪宅市場陸續出現大碼物業成交。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日(21日)成功招標售出第5座地下A室花園大宅，實用面積4,311方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連1個住宅停車位以1.85億元成交，呎價約42,913元。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次成交繼上周一(14日)以1.71億元售出第2座地下B室花園大宅連1個住宅停車位後，再度錄得成交。「緹外」地段尊崇，傲踞筆架山之上，可飽覧九龍半島全景及遠眺維港景色，提供逾2,000方呎花園的花園大宅，實屬市區矜罕難求；而自今年推售以來，一直備受市場關注。
現餘下最後3伙花園大宅待售
嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮指，「緹外」花園大宅一直深受買家歡迎，今年1月起開售，截至10月已迅速售出6伙，現餘下最後3伙花園大宅待售。同時，項目今年已錄得23宗成交，套現超過77億元。樓盤迄今則累沽28伙，總成交金額近90億元，平均成交實用面積呎價約6萬元。
「緹外」由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。