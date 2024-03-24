緹外逾萬呎院墅10億標售 呎價8.6萬創九龍區新紀錄｜豪宅成交

湯耀宗(右)稱，今年短短三個月「緹外」已錄得6宗成交，成交價介乎2.25億至10億元，總成交金額約29億元。

超級豪宅成市場焦點，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓「緹外」今日(24日)推出院墅B (Mansion B)以招標形式發售，實用面積11,589方呎，花園面積15,397方呎，屬五房五套房另設五間工人房間隔，連兩個停車位的車庫。發展商即日開標，成交價10億元，不但刷新自2013年4月一手例實施後九龍區新盤紀錄；成交呎價約86,289元，亦創九龍區洋房呎價新高。

據成交紀錄冊顯示，買家簽署臨時買賣合約時支付樓價5%，之後30天內再支付樓價15%，餘下樓價80%於今年12月27日前付清；而買家是次可獲發展商代繳樓價4.25%從價印花稅津貼，涉及稅款4,250萬元