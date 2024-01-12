緹外頂層五房複式特色戶6.19億沽 創九龍新盤售價新高｜豪宅成交

豪宅市場錄得破歷史成交個案。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日（12日）招標售出項目首宗頂層複式大宅，以6.19億元成交，售價創一手例後九龍新盤售價新高。 上述單位為第1座6樓及7樓B室頂層複式戶，實用面積為8,583方呎，連2,777方呎天台及423方呎前庭，屬五房五套房加三間工人房間隔，成交價6.19億元，平均實用面積呎價約72,119元。成交價包括兩個住宅停車位的認購權，每個車位認購價為600萬元。

上一紀錄為 同系緹山 1 號別墅 翻查資料顯示，上一九龍售價歷史高紀錄為同系九龍塘半山低密度住宅項目緹山的1號別墅，實用面積7,171方呎，於2022年10月以5.08億元成交，呎價約70,841元。