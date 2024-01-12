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地產
2024-01-12 18:49:13

緹外頂層五房複式特色戶6.19億沽 創九龍新盤售價新高｜豪宅成交

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緹外頂層五房複式特色戶6.19億沽 創九龍新盤售價新高｜豪宅成交

緹外頂層五房複式特色戶6.19億沽 創九龍新盤售價新高｜豪宅成交

豪宅市場錄得破歷史成交個案。嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日（12日）招標售出項目首宗頂層複式大宅，以6.19億元成交，售價創一手例後九龍新盤售價新高。

上述單位為第16樓及7B室頂層複式戶，實用面積為8,583方呎，連2,777方呎天台及423方呎前庭，屬五房五套房加三間工人房間隔，成交價6.19億元，平均實用面積呎價約72,119元。成交價包括兩個住宅停車位的認購權，每個車位認購價為600萬元。

上一紀錄為同系緹山1號別墅

翻查資料顯示，上一九龍售價歷史高紀錄為同系九龍塘半山低密度住宅項目緹山的1號別墅，實用面積7,171方呎，於202210月以5.08億元成交，呎價約70,841元。

發展商表示，項目目前累售7伙，套現逾20億元，平均成交呎價逾5.8萬元。

緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,4668,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座矜罕院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

即睇九龍豪宅緹外最新資訊 (House730)

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