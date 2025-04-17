總折扣升至36% 加推75伙 凱和山 兩房呎價低見$7908

復活節假期臨近，發展商積極部署促銷手上餘貨。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」昨加推5號價單共75伙，新增「90天Chill級付款辦法」，總折扣優惠增至36%，折實價325.25萬元起，折實呎價低至7,908元起，折實平均呎價9,080元。同時落實將於本周日以先到先得形式發售68伙。
新加推包括35伙一房及40伙兩房，實用面積381至587方呎。扣除最高36%折扣優惠，折實價325.25至537.16萬元，折實呎價7,908至9,928元。最平為第1座1樓K室一房，實用面積385方呎，折實呎價8,448元。呎價最低為1座1樓B室兩房梗廚，實用面積587方呎，折實價464.2萬元。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳指，全數單位折實價及呎價低於550萬元及1萬元，形容為「Chill勁價2.0」。今批單位集中第1座，因應樓層差異及景觀價格有所調整，新推單位折實後仍屬同區最低，折扣達36%是因現樓90天短成交期。她認為，貿易戰雖影響市場氣氛，但住屋需求強勁及供平過租，而近期新盤銷情理想，對樓市有信心。「凱和山」開售迄今累沽303伙，套現逾14.6億元。
泰峯部署月內加推三房招標
由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」於上月底獲批入伙紙，集團董事總經理王惠貞稱，將安排在復活節後發信通知買家收樓，項目迄今累沽逾530伙，套現逾36億元；部署月內推出三房單位招標發售，而頂層特色戶亦計劃招標出售，價錢方面亦穩步向上調高；稍後開放現樓示範單位予公眾預約參觀。
SIERRA SEA首日3800人次參觀示位
新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」首推158伙，昨日起對外開放示範單位，首日錄約3,800參觀人次，反應熱烈。項目今日開始收票，新地代理執行董事陳漢麟指，將視乎收票反應考慮加推。另外，新地會將向會員買家提供置業優惠及舉辦不同活動。