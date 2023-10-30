續見蝕讓｜十大屋苑周末9宗買賣 減辣後 二手成交無起色

樓市「減辣」後首個周末，二手市場未見明顯改變，中原地產統計過去周末十大屋苑兩日僅6宗成交，按周跌四成，惟零成交屋苑收窄至4個；利嘉閣地產則錄9宗交投，多1宗。蝕讓持續，將軍澳日出康城SEA TO SKY有四房業主持貨兩年半帳面蝕近380萬元離場。

中原莊劍嵐指，鰂魚涌太古城本月錄16宗交投，平均呎價15,722元，其中周末錄銀柏閣中層F室成交，實用面積約897方呎三房套，8月開價1,630萬元放售，終獲用家以1,450萬元承接，累減180萬元，呎價16,165元。原業主於2011年6月以1,018萬元入市，持貨逾12年轉手帳面賺432萬元或約42%。

陳永傑：購買力四散至各區二手及新盤市場

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，《施政報告》落實為樓市減辣，屬正面訊息，市場氣氛有所好轉，睇樓量明顯增加。整體成交雖未見急增，但筍盤仍具承接力，成交面擴散至十大屋苑以外的平盤，加上「減辣」後新盤積極起動，部分購買力流向一手，令十大屋苑成交輕微回落。

《施政報告》將額外印花稅(SSD)綑綁期由3年縮至2年，消息指，SEA TO SKY 3座高層A室，實用面積1,054方呎海景四房，開價1,750萬元，終以1,600萬元沽出，累減150萬元，呎價15,180元。原業主於2021年4月以近1,980萬元一手入市。

