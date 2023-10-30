熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-30 04:30:20
日報

續見蝕讓｜十大屋苑周末9宗買賣 減辣後 二手成交無起色

分享：
太古城

太古城本月錄16宗交投，平均呎價15,722元。(資料圖片)

樓市「減辣」後首個周末，二手市場未見明顯改變，中原地產統計過去周末十大屋苑兩日僅6宗成交，按周跌四成，惟零成交屋苑收窄至4個；利嘉閣地產則錄9宗交投，多1宗。蝕讓持續，將軍澳日出康城SEA TO SKY有四房業主持貨兩年半帳面蝕近380萬元離場。

中原莊劍嵐指，鰂魚涌太古城本月錄16宗交投，平均呎價15,722元，其中周末錄銀柏閣中層F室成交，實用面積約897方呎三房套，8月開價1,630萬元放售，終獲用家以1,450萬元承接，累減180萬元，呎價16,165元。原業主於2011年6月以1,018萬元入市，持貨逾12年轉手帳面賺432萬元或約42%。

陳永傑：購買力四散至各區二手及新盤市場

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，《施政報告》落實為樓市減辣，屬正面訊息，市場氣氛有所好轉，睇樓量明顯增加。整體成交雖未見急增，但筍盤仍具承接力，成交面擴散至十大屋苑以外的平盤，加上「減辣」後新盤積極起動，部分購買力流向一手，令十大屋苑成交輕微回落。

《施政報告》將額外印花稅(SSD)綑綁期由3年縮至2年，消息指，SEA TO SKY 3座高層A室，實用面積1,054方呎海景四房，開價1,750萬元，終以1,600萬元沽出，累減150萬元，呎價15,180元。原業主於2021年4月以近1,980萬元一手入市。
 

啟德海灣

「啟德海灣」1期暫累收逾1000票。(陳奕釗攝)

「啟德海灣」1期加推118伙 折實價589萬起

新盤方面，由嘉華國際(173)牽頭發展的「啟德海灣」第1期昨加推2號價單，涉118伙，維持最高20%折扣及提前付清樓價的3%現金回贈，折實價約589.4萬至1,546.1萬元，折實呎價18,528至26,384元，折實平均呎價20,988元。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，屬原價加推，項目截至昨日累收逾1,000票，以現有兩張價單共326伙計，超額逾2倍，短期內公布銷售安排，預計最快本周內開售。

即睇「啟德海灣」1期最新資訊(House730)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受