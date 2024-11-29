置地上海「西岸中環」確立新定位 投資額80億美元 集團歷來最大單項投資

置地公司正式公布上海西岸金融城的全新品牌形象「西岸中環」，投資額達80億美元(623億港元)，為集團有史以來最大的單項投資。西岸中環成為集團在中國市場中，其「置地中環」商用物業系列的另一旗艦項目，突顯置地公司專注於亞洲主要城市開發尊尚綜合商用物業的新策略。

置地公司行政總裁史米高(Michael Smith)表示，西岸中環是置地在中國內地開發住宅、寫字樓、酒店和零售空間逾27年歷程的最新篇章。本項目是集團有史以來最大的單項投資項目，突顯了我們對上海以至整個中國市場堅定而長期的承諾。同時，項目體現了置地專注於亞洲主要城市開發尊尚綜合商用物業的新策略轉向。