置地上海「西岸中環」確立新定位 投資額80億美元 集團歷來最大單項投資

置地公司正式公布上海西岸金融城的全新品牌形象「西岸中環」，投資額達80億美元(623億港元)，為集團有史以來最大的單項投資。西岸中環成為集團在中國市場中，其「置地中環」商用物業系列的另一旗艦項目，突顯置地公司專注於亞洲主要城市開發尊尚綜合商用物業的新策略。
置地公司行政總裁史米高(Michael Smith)表示，西岸中環是置地在中國內地開發住宅、寫字樓、酒店和零售空間逾27年歷程的最新篇章。本項目是集團有史以來最大的單項投資項目，突顯了我們對上海以至整個中國市場堅定而長期的承諾。同時，項目體現了置地專注於亞洲主要城市開發尊尚綜合商用物業的新策略轉向。
項目2028年前分階段落成
「西岸中環」項目總樓面面積達110萬方米，目前開發進度良好，預計將於2028年前分階段落成。該綜合商用物業設有240,000方米零售空間、650,000方米甲級寫字樓、160,000方米住宅、兩座由文華東方酒店集團營運，總面積達55,000方米的酒店，以及超過50,000方米的文化藝術場館。
「置地中環」系列在內地總投資額115億美元
由知名建築師Thomas Heatherwick設計的公共藝術中心「西岸漩心」於今年三月揭幕，至今已成功舉辦超過20場頂尖時尚、藝術與音樂活動及會議。西岸中環匯第一期發展項目(包括A座及B座)已經完工，183套公寓中的超過97%現已租出，另外809套單位預計將於2025年初推出市場。
由文華東方酒店集團營運的300套服務式公寓將於2028年推出，屆時置地集團在西岸中環項目內將持有約1,200套高端出租公寓單位。除服務式公寓外，西岸中環亦將設兩座文華東方品牌酒店。西岸中環的部分零售空間已於2024年開幕，毗鄰西岸中環匯A、B座，總樓面面積達10,000方米。
另外，集團旗下「置地中環」品牌系列物業，於中國內地的總投資額約115億美元，總建築樓面面積約300萬方米。