置地夥租戶投資78億升級中環置地零售版圖

置地公司今日(26日)宣布，啓動「Tomorrow's CENTRAL」項目，將投資超過31億元，全面擴建及升級旗下置地廣場零售物業組合；而多間現有奢侈品牌租戶亦將額外投資約47億元於項目中，即項目總投資額約78億元。項目整體為期三年，第一期工程將於今年第三季開始。 置地指，計劃於置地廣場打造十座多層式品牌之家旗艦地標(Maison destinations)，以締造本港以至全球獨有的奢侈品零售體驗，落成後的品牌之家旗艦地標將成為個別品牌全球最大門市之一。目前多間奢侈品牌已承諾投入，包括卡地亞、CHANEL、Dior、愛馬仕HERMÈS、路易威登Louis Vuitton、Prada、聖羅蘭、蘇富比、Tiffany & Co.及Van Cleef & Arpels梵克雅寶。 是次項目將分別於置地廣場中庭、置地歷山及置地太子，各打造三座樓高兩層至八層不等的品牌旗艦地標，以及於置地遮打建造一座品牌之家旗艦地標。該十座地標將主要奢侈品牌租戶租用的零售樓面面積，增加1倍至超過22萬方呎。另外，集團將大幅改建置地廣場的大廈幕牆，嶄新設計將改變中環的面貌。項目完成後，置地廣場將在半平方公里範圍內匯聚十家全球頂尖的奢侈品牌。

工程為期 3 年 廣場繼續營業 置地公司行政總裁史米高表示，是次項目的資本支出將以3年支付，截至今年3月31日，集團的負債比率為16%，可動用流動資金(包括現金和未使用的借貸額度)為約242億元。項目工程將分階段進行，整體為期三年，期間廣場會繼續營業。雖然在升級期間租金收入會暫且稍為減少，但預期該投資可於日後帶來更強勁的租戶銷售和零售收入增長。他指，是次戰略性投資不只印證中環作為香港商業及零售中心的重要地位，更體現集團對香港一直作為國際金融中心地位抱堅定信心，相信項目可進一步鞏固集團中環物業組合，成為全球最具吸引力的時尚生活和工作地點之一。 史米高稱，集團將與拍賣行蘇富比合作，將藝術鑑賞升華至沉浸式體驗；蘇富比於置地遮打設置的2.4萬方呎旗艦藝廊，料於下月開幕。 是次計劃亦將部分寫字樓樓面轉變為零售空間，置地表示，集團將改造太子大廈和告羅士打大廈的最低兩層寫字樓，並遷移香港置地文華東方酒店的大堂和酒吧位置。所有受影響的寫字樓租戶料將搬遷至集團中環物業組合內的其他空間。